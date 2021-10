Hacienda pidió al BCP un adelanto de G. 800.000 millones

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, dijo este martes a ABC que están en proceso de la firma de un convenio con las autoridades del BCP para realizar la transferencia de los derechos especiales de giros del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Elizeche señaló que mientras se lleva a cabo este trámite ya solicitaron un adelanto de G. 800.000 millones (US$ 116.2 millones al cambio vigente) para empezar a implementar los programas establecidos en la ley y estiman que estarían recibiendo los fondos en el transcurso de esta semana.

Explicó que, una vez firmado el convenio, el BCP requiere de unos 10 días aproximadamente para gestionar la transferencia de los dólares que equivalen a los DEG que el FMI otorgó a nuestro país.

Los DEG disponibles para Paraguay equivalen a unos US$ 250 millones y financiarán gran parte de los programas contemplados en la Ley N° 6.809 que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19, que entró en vigencia el pasado mes de setiembre.

Canjear por dólares

Los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional que nuestro país debe canjear por dólares para su utilización, pero mientras este proceso se lleva a cabo la referida ley de consolidación autoriza al BCP a adelantar los fondos para la ejecución de los programas previstos.

El artículo 34 de la ley faculta a la banca matriz, en su carácter de agente financiero del Estado, a llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para dotar de liquidez a la totalidad de los DEG y, a la vez, adelantar al Estado paraguayo el referido monto.

El plan de consolidación económica contempla programas a ser ejecutados por un monto de US$ 365 millones, que se financia con reprogramaciones presupuestarias, emisión de bonos del Tesoro por US$ 25 millones y los derechos especiales de giro del FMI por US$ 250 millones.