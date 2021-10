Abogado de Cartes dice que nueva revisión de la Justicia del Brasil ratificará la anulación del proceso

El defensor del expresidente Horacio Cartes aseguró esta mañana que era de esperarse que se dé la admisión de la casación planteada por el Ministerio Público del Brasil contra la resolución que dejó sin efecto la prisión decretada en noviembre del 2019 contra el exmandatario por ayudar financieramente al prófugo Darío Messer.

Añadió que esto no revoca ni cambia en nada la absolución de Cartes. Explicó que la Fiscalía del Brasil planteó dos recursos: primeramente solicitó que el Tribunal Superior de Justicia revise los argumentos de la decisión de anulación de proceso a través del hábeas corpus y también una acción de inconstitucionalidad fue presentada ante al Tribunal Supremo Federal.

“Ante esos dos recursos se analiza en primer término la viabilidad o no de conceder esos recursos y es lo que este doctor Guilhermo Nogueira decide, que sí vaya para su estudio al Tribunal Superior de Justicia y después de eso al Tribunal Supremo para la inconstitucionalidad. No se revoca ni cambia la decisión, solo la viabilidad de analizar o no el recurso”, puntualizó en contacto con ABC Cardinal.

Así también, comentó que Nogueira cuestionó que el Tribunal Federal supuestamente haya copiado sin modificación el argumento del juez Rogerio Schietti Cruz, quien concluyó que Brasil carecía de competencia para intervenir en el caso. “Dice que no hubo una argumentación propia del Tribunal. La Fiscalía reclama la falta de fundamentación propia”, consideró.

En ese sentido, aseguró que solo se analizarán cuestiones de interpretación jurídica en esta nueva etapa, pero se mostró muy confiado con respecto a la resolución. “Si (Cartes) me preguntara, le diría que es una decisión ya ganada y simplemente es un trámite para que se vuelva a ratificar todo en Brasilia. Va a consolidar su situación jurídica y una vez que se confirme se cierra todo el proceso”, afirmó.

Cabe recordar que ya hace dos años la justicia del vecino país libró la orden de captura contra Cartes por haber ayudado financieramente a su “hermano del alma”, Darío Messer, mientras estuvo prófugo de la Justicia y se escondió en Paraguay.

Según la carpeta fiscal del Brasil, Cartes depositó US$ 500.000 a Messer y este utilizó ese fondo para financiarse durante el periodo en que estuvo prófugo de la Justicia. Estando prófugo, el “doleiro del Brasil” envió una carta escrita de puño y letra al entonces presidente de la República Horacio Cartes para pedirle los US$ 500.000 como apoyo para “sus gastos jurídicos”.

