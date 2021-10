Precio del ganado vuelve a bajar y se espera el abaratamiento de la carne

El 2021 empezó con un precio equilibrado del ganado, tanto para la producción como para la industria y para el consumo interno, pero con el transcurrir de los meses se registró una tendencia alcista, hasta el mes pasado, con lo que casi se rompió el pico histórico que se había alcanzado la cotización del novillo al gancho, en agosto de 2011, cuando alcanzó US$ 4,22 por kilogramo.

La alta demanda de ganado fue generada por el buen flujo que estuvo teniendo la exportación de carne hacia nuestros principales mercados, Chile, Rusia, Brasil, Israel, Taiwán y otros; y coincidió también con la escasez de buenas pasturas por las heladas y sequías. A todo eso se sumó el alto precio del maíz y otros granos. Así, el conjunto de eventos adversos desencadenaron faltantes de ganado terminado para la exportación y en consecuencia, la suba sostenida en la cotización de los animales.

Desventaja de China

Sin embargo, el acontecimiento que generó un quiebre en el encarecimiento del ganado, causando la disminución de cantidad ofertada, es que el Brasil, nuestro competidor en el mercado internacional, perdió temporalmente la habilitación para exportar carne bovina a China. En consecuencia, con su gran sobrante de carne entró a competir fuertemente en Chile, principal mercado de envíos de Paraguay, ofreciendo un producto más barato y perjudicando nuestros envíos.

Así fue que a principios de este mes, el precio del ganado registró una brusca caída, de US$ 4,15 por kilogramo al gancho descendió a US$ 3,65 por kilogramo al gancho, luego de más de nueve meses de sostenida suba, y esta semana volvió a bajar, quedando en US$ 3,5 por kilogramo, acorde con los datos que maneja la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Anuncian abaratamiento de la carne

En ese contexto, las autoridades de la ARP, de la Cámara Paraguaya de Carnes, de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y del Ministerio de Industria y Comercio se reunieron al menos en dos oportunidades para analizar posibles abaratamiento de los cortes. El encuentro más reciente fue ayer, jueves, ocasión en el que el ministro sustituto del MIC, Pedro Mancuello, anunció que desde la semana próxima se ofrecerán cortes de carne bovina más baratos, pero como esfuerzos particulares de cada cadena de supermercados, con sus sistemas de proveedores e industrias.

