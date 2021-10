Operativo Caacupé 2021: Valenzuela apela a la conciencia para evitar contagios durante festividad

Estas son las medidas que deberían cumplir los fieles desde el novenario por la Virgen Serrana:

-Uso de mascarillas

-Alcohol en gel personalizado

-Lavado de manos

-Distanciamiento físico

Para el cumplimiento de todos estos requisitos será importante que las personas no se aglomeren. Dentro de la plazoleta principal habrá cuatro cuadrantes, una entrada principal y “puntos blancos” en las calles donde los devotos podrán ubicarse con cierta distancia de metro y medio.

Según el obispo de Caacupé, se prevé la colocación de vallas y los límites de circulación. “Lo más probable es que a la plazoleta principal ingresen por orden de llegada”, sostuvo. Valenzuela insta a que los seguidores de la Virgencita no vayan todos el 8 de diciembre, sino que asistan en grupos pero en otros días, para que no se aglomeren.

Monseñor Valenzuela confirmó que este miércoles habrá mayores novedades, pues se está puliendo el protocolo que será utilizado para el novenario, el día de la Virgen y para la octava. Autoridades de Salud Pública están trabajando en conjunto con los organizadores.

Entre otros temas no menos importantes está que no se solicitará la tarjeta de vacunación contra el COVID. No obstante, los que quieran recibir la dosis podrán acercarse a la brigada de vacunadores que está en la capital de Cordillera.

Valenzuela cree que el presidente de Petropar, Denis Lichi, donaría cierta cantidad de alcohol para el uso de las presentes. El 28 de noviembre comenzará el novenario, días en que la mayor cantidad de promeseros y creyentes católicos acostumbrar llegar a la capital espiritual del Paraguay.

El 8 de diciembre de 2020, marcado por la ausencia de peregrinos

La pandemia obligó a las autoridades del Estado y eclesiásticas a tomar la decisión de evitar que los fieles participen de la fiesta de Caacupé el 8 de diciembre del año pasado. Monseñor Ricardo Valenzuela hizo una histórica caminata frente a la Basílica, una acción que asombró a todos debido a que cada 8 de diciembre por lo general está abarrotado de personas.

Así, se produjo una mezcla de emociones, por lo impactante de la soledad en que caminaba Valenzuela en plena celebración. Una imagen tan sorprendente por lo que teníamos acostumbrado ver cada año durante estos días.

El COVID-19 obligó a todos los fieles a seguir a distancia los acontecimientos, ya sea a través de medios de comunicación convencionales o las redes sociales.

