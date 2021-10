Roque Santacruz, muy cerca de HC

En la fotografía que dio a conocer Pedro Alliana se pudo observar al futbolista de Olimpia Roque Santacruz abrazado a los precandidatos de Honor Colorado: Santiago Peña y el propio Alliana. En la misma también se encuentra el líder de ese movimiento, Horacio Cartes, y Martín Admen, ejecutivo de una de las empresas del expresidente.

No es la primera vez que se menciona que el carismático futbolista podría candidatarse a algún cargo por el movimiento del expresidente Cartes, aunque la vez anterior él mismo desistió y había decidido seguir otra temporada como profesional de fútbol. No obstante, Cartes también lo tentó con llevarlo a culminar su carrera -que se encuentra en las postrimerías- al club Libertad. Sin embargo, el club Olimpia lo declaró “intransferible” y no aceptó el trato.

Noche con grandes amigos.

Hay equipo 🇵🇾 pic.twitter.com/ok2aFlopfK — Pedro Alliana (@AllianaPedro) October 27, 2021

Desde el movimiento Honor Colorado se buscaría recurrir a figuras populares para tratar de encender las candidaturas de Peña y Alliana de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Roque, por su parte, no está pasando por un buen momento junto con su club. Siendo uno de los capitanes del Olimpia junto a Richard Ortiz, no puede evitar que su equipo lleve ya varias fechas en la última posición de la tabla de posiciones. El Decano viene de perder ante Guaraní y en la próxima fecha enfrenta a Cerro Porteño.