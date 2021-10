Víctor Ríos: “Reúno las condiciones para ser Ministro de la Corte”

Ante la consulta acerca de si existe algún tipo de negociación política para que sea el próximo Ministro de la Corte, tras el cupo que quedó vacante a raíz de la muerte de la Dra. Gladys Bareiro de Módica, el senador Víctor Ríos (PLRA), negó que haya algún tipo de acuerdo para que él ocupe el cargo.

“No. Y por suerte, el propio doctor Enrique Bacchetta, ya aclaró que no tiene intención de ser ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, creo que él va a volver como senador y conociendo toda la estructura, el equipo que tiene, estoy seguro de que va a volver a ser senador. Con esta declaración queda evidenciado que no existe acuerdo político para este proceso”, manifestó el senador ante la consulta.

Sobre las especulaciones acerca de que será el próximo Ministro de la Corte, señaló: “Hay que ver... las cosas son muy cambiantes. Mientras no se tenga una decisión oficial, no se puede decir nada. Debo mencionar con mucho orgullo, que los dos representantes de la Academia, tanto el doctor Raúl Torres Kirmser y el doctor Rufinelli, también acompañaban mi postulación, además de los dos representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo”.

Cuando se le reiteró la pregunta acerca de si hubo o no algún tipo de trato entre los grupos antes de la sesión de la Magistratura, sostuvo: “Imposible que no haya diálogos. Hubo diálogos, es imposible que un cuerpo colegiado como el Consejo de la Magistratura funcione sin diálogos, pero claro todo dentro de los cánones normales. El proceso fue muy publicitado. Fue muy controlado. Lo que algunos auguraban, de que yo iba a ser beneficiado por mis condición de político, creo que no se dio para nada. Fíjense que el representante de la Cámara de Senadores, no me calificó en la audiencia pública. Fue todo muy claro. Tuve la suerte al final de haber obtenido la mayor calificación en la evaluación cualitativa integral”.

“No hay nada fuera de lo normal que implica un sistema democrático con distintas representaciones por la conformación que obliga necesariamente a dialogar y consensuar”, añadió.

En cuanto a estar involucrado en la política y en la educación, subrayó: “Yo tengo una pata en la política y la otra en la academia. Me costó que me criticaran. Pasé muy malos momentos, denuncias inclusive, pero nunca abandoné y espero no abandonar lo académico. Si ahora termino siendo Ministro de la Corte, tendré que dejar absolutamente la actividad política. Pero hace más de 20 años que vengo trabajando públicamente tanto en el ámbito político como en lo académico, por lo tanto tengo colegas en ambos ámbitos”.

En cuanto a las críticas y sospechas de que su nombramiento como Ministro de la Corte es un hecho, debido a que ya se pactó entre los sectores políticos, afirmó: “Es difícil debatir ante conjeturas. Si me dicen que yo no tengo las condiciones de idoneidad para ser Ministro de la Corte, bueno... ahí cambia. Pero yo presenté mis antecedentes académicos, quedé en tercer o cuarto lugar. Mis antecedentes están a disposición del Consejo de la Magistratura. Soy autor y coautor de por lo menos 11 libros de contenido jurídico, en el área de ciencias sociales y algunos que son productos de trabajo de investigación científica en el área social. Me sometí a la audiencia pública. Si me dicen que de mi exposición pública deduce que no tengo la mínima formación, me calló. Pero ahí está a disposición”.

“Me parece que el hecho de dedicarse a la actividad política, de ninguna manera le puede impedir a uno poder postularse para este cargo. Los datos objetivos demuestran que reúno las condiciones para ser ministro. Ahora, sobre las conjeturas, no se puede opinar”, alegó.

Por último, dijo que si un Ministro de la Corte quiere continuar en el cargo, debe someterse a un proceso de selección. “No voy a presentar una certeza constitucional. Doy mi palabra, debo ser coherente”, afirmó.

Méndez espera una evaluación objetiva

“Pienso que puedo aportar algo, porque conozco la casa. Tengo una visión de ambos lados del mostrador”, dijo en comunicación con ABC Cardinal Alma Méndez de Buongermini, una de las ternadas.

Según comentó es la sexta vez que concursa por un puesto en la CSJ. “Yo no tengo afiliación política, siempre fui una persona técnica sin estar vinculada a niveles políticos. Esta es la sexta vez que me postulo”, contó.

Conforme expresó, desde su perspectiva, uno de los principales problemas de la justicia en nuestro país es la mora. “No hay solo una causa de la mora, se necesita capacidad de idoneidad y mayor capacitación”, expresó.

La magistrada comentó que en actualmente “estamos en la instancia política de la evaluación” y recalcó que no pierde la esperanza en las instituciones, por lo que considera que la elección para el nuevo integrante de la Corte, será objetiva.

Mora y corrupción, los principales problemas del Poder Judicial, según Ocampos

Por su parte el Dr. Gustavo Ocampos coincidió en que uno de los problemas más prolongados y que requiere soluciones inminentes es la mora judicial. También habló sobre la corrupción y la necesidad de transparentar la justicia. “Luchar por la disminución de la mora, buscar la eficiencia y la eficacia de la justicia”, indicó que serán su prioridad de ser elegido como ministro.

Igualmente, comentó que no responde a ningún sector político. “Yo no tengo ningún clan. Justamente cuando surge alguna resolución, sufren aquellos justamente los que quieren el bien para la justicia”, manifestó.

Afirmó que nunca hizo militancia política porque siempre se dedicó a la justicia. Así también, dijo que no tiene vínculos o relacionamiento con ninguna bancada en el Congreso.

Se definió “de espíritu civilista” y que por designios del destino quedó en lo Penal. “Eficacia en la justicia, abreviar los procesos si es posible, soy parte de la idea de reformar el código procesal”, señaló.