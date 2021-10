Aprueban dos préstamos por G. 270.000 millones para “blanquear” gestión de Nenecho

Con la intención de tapar irregulares deudas que dejó Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) cuando renunció al cargo de intendente para recandidatarse, como la deuda a la Caja de Jubilados Municipales, la Junta Municipal asuncena aprobó hoy, en sesión extraordinaria, dos préstamos.

Se solicitarán los préstamos a BANCO GNB Paraguay SA por G. 70.000 millones, con un interés del 3,97% a 12 meses, con un periodo de gracia de 3 meses; y a Banco GNB en Proceso de Fusión por G. 200.000 millones, con un interés del 4,15% a 12 meses, con un periodo de gracia de 3 meses.

Si bien en un principio los concejales dijeron que gran parte del dinero era para pagar intereses de bonos municipales y solo una pequeña porción para pago de salarios, ayer se dio a conocer el detalle del pedido que hace el actual intendente, César Ojeda (ANR) y resultó diferente.

Finalmente la Intendencia dice que de los G. 270.000 millones, unos G. 178.000 millones serán para pago de salarios, bonificaciones para octubre, noviembre y diciembre, además del aguinaldo.

Descontaron a funcionarios, pero el dinero no fue transferido

Por otra parte, el intendente Ojeda pretendía pagar, sin informar a la Junta Municipal, una deuda de G. 18.456.148.051 que tienen con la Caja de Jubilados Municipales. Se descontó a los funcionarios en mayo, junio, julio, agosto y setiembre, pero el dinero no fue remitido y ahora se va a hacer un préstamo para resolver la situación, denunciaron ediles.

El concejal Federico Franco (Juntos Podemos), quien se opuso al dictamen, criticó durante la sesión que la planilla enviada finalmente por la Intendencia es solo un documento digital en formato Excel, sin firma de responsables, y tampoco tiene algún análisis. Agregó que la la Junta debe tener un dictamen técnico de la deuda y un dictamen jurídico.

Sobre la deuda con la Caja de Jubilados, Franco dijo: “Bueno, si esto no es malversación de fondos...”. Luego agregó que se añade el ítem “pago a proveedores” desde el año 1995 hasta la fecha. “Esto es absolutamente irregular. Es decir, estas deudas ya deberían estar prescriptas o al menos ser pagadas en un procedimiento diferente”, comentó.

Deuda es mayor que la de 4 años de gestión de Mario Ferreiro

Franco agregó que ya el año pasado se había aprobado un préstamo de G. 200.000 millones, monto que era igual a cuatro años de préstamos de la gestión del exintendente Mario Ferreiro, que justamente terminó siendo imputado.

Asimismo, el edil detalló que en el periodo de Ferreiro se destinaban G. 35.000 millones mensuales al pago de salarios, pero ahora se necesitan G. 45.000 millones para el rubro. “Eso no se ve reflejado en la calificación de funcionarios municipales, ya que todas las dependencias expresan que tienen necesidad de personal técnico”, afirmó.

En este momento, el concejal colorado José Alvarenga (ANR) pidió el cierre de debate, pero no consiguió los votos necesarios.

A su vez, el edil Orlando Fiorotto (ANR) se mostró en contra del dictamen y expresó que en principio se quería hacer creer que el dinero sería utilizado en el pago de salarios, pero en realidad una gran cantidad será destinada a pagar una deuda que no debería existir.

“Este préstamo hay que hacerlo para cubrir la deuda generada porque la Intendencia utilizó el dinero que descontó a los funcionarios, pero que no abonó a la Caja de Jubilados. Para mí no es legal”, aseveró Fiorotto y criticó que en el informe no se tiene la lista de las empresas a quienes se debe pagar.

Se desconoce cuáles son las empresas que recibirán el dinero

“No se puede en frío tirar un número y no sabemos a quiénes, más que nunca ahora que la figura del proveedor está en duda”, relató el edil, recordando el escándalo de #Nenechopapers. “Se está manipulando con engaño a las organizaciones de trabajadores de una manera tan vil”, comentó el edil Elvio Segovia (PDP).

El legislador del PDP agregó que hay una gran ansiedad para que los créditos ya se aprueben en este periodo, para que el intendente entrante, el reelecto Óscar Rodríguez, no tenga el peso político de entrar solicitando endeudar al municipio, sabiendo que él es responsable en gran parte.

Segovia adelantó que solicitará mediante una minuta a la Intendencia que explique qué pasó del dinero descontado a los funcionarios y que no fue transferido a la Caja de Jubilaciones, cuando que estos mismos funcionarios no podían ni siquiera acceder a préstamos por esta situación. “Obviamente no existe, por eso se debe hacer un préstamo (...) se está encubriendo una gestión que vació a la municipalidad”, indicó.

“Asunción está en quiebra”

A su vez, el concejal Álvaro Grau (PPQ) declaró que “Asunción hoy está en quiebra”. Criticó que las autoridades sabían muy bien lo que estaban haciendo. Recordó que en el sector privado si los dueños de una empresa descuentan a sus funcionarios para pagar al IPS, pero no lo hace, “es criminal, te procesan por eso”.

Grau resaltó que no hay ningún documento respaldatorio sobre qué se va a hacer con el dinero. Ni la Junta, ni los funcionarios y otras empresas pueden estar seguros de lo que se va a hacer con los montos, ya que no hay documentos que lo digan de manera formal y con firma.

Finalmente, se llevó a cabo la votación y se obtuvieron nueve votos a favor del dictamen de la comisión de Hacienda, que aprobaba el préstamo, y siete en contra.

Como la votación no fue nominal, los siete ediles que votaron en contra hicieron constar su intención de voto en acta: Elvio Segovia (PDP), Federico Franco (Juntos Podemos), Juan Fiorotto, Ramón Fiorotto, Julio Ullón (ANR), Álvaro Grau (PPQ), Humberto Blasco (PLRA).

Esta deuda se suma al ya sideral monto de préstamos y emisiones de bonos que tiene encima la Municipalidad de Asunción.