Nenecho contrató empresas fuera del rubro, sin experiencia o inhabilitadas

Óscar “Nenecho” Rodríguez aprovechó la emergencia sanitaria por Covid-19 para hacer numerosas contrataciones directas durante el 2020, cuando fue intendente de Asunción. Se puede constatar esto en los documentos dados a conocer hoy por la acorralada Municipalidad de Asunción, que recibió una orden judicial que la obliga a publicarlos.

La firma San Benito Industrial y Comercial SA es una proveedora de útiles y muebles, pero se le adjudicó la compra de kits de alimentos por G. 239.763.000.

Firmas sin experiencia

Dentro de las contratadas vía excepción, no se puede explicar por qué se encuentran firmas sin experiencia, según el portal de Contrataciones Públicas. El Grupo Orca SA, de Manuel Luis Román Cabañas, no tiene una sola licitación ganada, es decir, no tiene experiencia. Sin embargo fue invitada y luego seleccionada para la adquisición kits de alimentos para comedores de las zonas vulnerables de los bañados. El monto abonado fue de G. 349.980.000.

Luego, el Grupo Orca fue convocado en un tercer llamado para el mismo ítem, pero por G. 400.015.000 y en un cuarto llamado por G. 749.838.600.

Asimismo, Comercial Ramírez & Compañia SA se especializa en servicios de mantenimiento a maquinarias y no tiene ninguna licitación sobre alimentos, pero fue adjudicada por G. 359.819.000 para la compra de kits de alimentos.

Tampoco DFR SA se muestra con experiencia, ya que no tiene una sola adjudicación. Además, según el portal de Contrataciones Públicas está en la categoría de servicios técnicos, pero se le adjudicó la compra de artículos de limpieza. ¿Por qué fue invitada a participar esta empresa que ni siquiera tiene algún antecedente de licitar?

Empresas no eran las más idóneas

También encontramos que fueron priorizadas empresas con antecedentes, como la Distribuidora Diest Medicinal S.R.L. representada por Benicio Cano, contratada por G. 997.117.370 para adquisición de artículos de seguridad sanitaria. Esta firma había sido amonestada un año antes (2019) por incumplimiento de contrato.

También fue adjudicada la empresa Cova, representada por Juan Rodríguez, por G. 299 millones para la adquisición de artículos de limpieza para desinfección en prevención virus covid-19. Sin embargo, esta firma fue amonestada el año anterior por incumplimiento de contrato.

La Comercial Asuncena SRL, representada por Benicio Cano Martínez, fue amonestada en el 2015 e inhabilitada el año pasado, pero fue invitada y contratada por G. 209.760.000 en un llamado para kits de alimentos. También se benefició en un segundo llamado, por G. 239.855.000, y en un tercero, por G. 299.845.800, para los mismos ítems.

Asimismo, Grimex SA, de Gustavo Rautenberg Cuevas, se encontraba amonestada e inhabilitada cuando fue contratada por la Municipalidad asuncena. Según el argumento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: “Ha proporcionado información falsa, o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, contrato o en un procedimiento de conciliación o protesta”.

Nenecho busca ser reelecto en las elecciones municipales de este domingo para seguir manejando el dinero de los contribuyentes de Asunción.