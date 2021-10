Hospital de Trauma se ofrece a operar al joven menonita agredido

En entrevista con ABC Cardinal, el jefe del Hospital del Trauma, Agustín Saldívar, confirmó que en el centro médico tienen la posibilidad de realizarle al joven menonita Jacob Gunther la cirugía maxilofacial que está necesitando para reponerse de la fuerte lesión que sufrió durante una golpiza que le dio un adulto de su comunidad.

“Me comentó el jefe del servicio de cirugía maxilofacial, el doctor Raúl Vera Lugardi, quien vio que el menonita con lesiones graves en el macizo facial está necesitando como US$ 12.000 para acceder a su tratamiento. El médico me dice que haciéndonos cargo del tratamiento, va a gastar en materiales, aproximadamente US$ 700″, detalló el jefe del Hospital del Trauma.

Esperan a Jacob y su familia

Así, Saldívar hizo pública la intención del nosocomio de intervenir al menonita, y anuncian que lo esperan en el centro médico para comenzar los tratamientos previos y llevar a cabo la cirugía.

“Puede venir el lunes o martes junto al doctor Raúl Vera Lugardi, y nosotros nos hacemos cargo del tratamiento”, dijo Saldívar.

Recordemos que el joven Jacob Gunther fue brutalmente golpeado por un adulto de 25 años, también miembro de su comunidad, mientras otros colonos observaban e incluso filmaban.

El momento de la golpiza fue captado en un video que se viralizó en redes sociales, y el abogado Pedro Mendoza tomó el caso, realizándole al afectado numerosos diagnósticos que demostraron la gravedad de las lesiones que sufrió. El supuesto autor del ataque fue Peter Klassen (25).

Una de las lesiones más graves que tuvo el joven, además de un desplazamiento de cráneo y un golpe en el ojo que lo pudo haber dejado ciego, es una fractura maxilofacial. Justamente esta rotura es la que necesita de una cirugía con urgencia.

Gunther forma parte de una colonia llamada Nueva Durango, en el distrito de Maracaná, en Curuguaty. Se trata de una comunidad que vive bajo un régimen dictatorial en el que no permiten el involucramiento de las leyes nacionales, y tienen formas muy particulares de recibir amonestaciones, que consisten, por ejemplo, en golpes físicos.