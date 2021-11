Paraguay debe comprar energía barata y vender en subastas, sostiene Villate

Aunque contrario a lo que se supone, el Tratado de Itaipú no impide al Paraguay para que ejerza su derecho de vender su excedente dentro de su territorio, al mejor postor, aseguró el Ing. Villate. Explicó que para esto, Paraguay debería contratar y pagar su 50% disponible en la binacional.

“El famoso pero malinterpretado artículo XIII, que otorga a un país el derecho de preferencia sobre el excedente de electricidad no consumida por el otro, no es otra cosa más que el derecho de igualar el mejor precio durante una subasta libre y competitiva”, sostuvo.

Agregó que no debería interpretarse como una prohibición al Paraguay para la venta, ni que supuestamente le obliga a ceder como muchos malinterpretan, incluido el Ing. Sosa”, sostuvo.

Lea más: Ahora el Gobierno habla de vender nuestro excedente en Itaipú al Brasil, a precio de mercado

El especialista expuso que, a efectos de que Paraguay pueda vender en nuestro territorio, se necesita que el Congreso Nacional apruebe una ley eléctrica que cree el mercado eléctrico y una entidad comercializadora profesional, en este caso propone la Comercializadora Nacional de Energía de Entidades Binacionales (Conebi), que se dedicará exclusivamente a subastar permanentemente el 50% de la electricidad de Itaipú y Yacyretá. “Lo venderá en subastas libres y competitivas en nuestro territorio a la ANDE, Clyfsa o cualquier otra empresa paraguaya, o a las 100 comercializadoras brasileñas o argentinas”, dijo.

Reiteró que para que esto sea posible, no se necesita renegociar nada con ningún país extranjero. Y comentó que la pretensión del Ing. Sosa, con la intensión de vender directamente al Brasil, “es mantener el monopolio de ANDE, dado que quiere evitar la creación de un mercado eléctrico competitivo y transparente”.

Por su parte, el Ing. Nelson Cristaldo, mencionó que el costo de producción de la energía en Itaipú caerá de 44 US$/MWh a 8 US$/MWh (por aplicación del Anexo C). En tanto, sobre qué hacer con los excedentes, sugirió preparar los bloques de energía para licitarlos en una subasta. “Invitarle a las 150 comercializadoras paraguayas a que vengan a Paraguay a participar de la subasta. El costo para nosotros los paraguayos es de 8 US$/MWh, el precio de venta será quizás de 70 US$/MWh o 100 US$/MWh dependiendo de la demanda del Brasil. Y es esa diferencia entre el costo de 8 y el precio de venta de 70 va a representar la ganancia para nuestro país en lo que respecta a la subasta de energía”, detalló.

Lea más: Hablan de posible juicio político a Abdo si de nuevo intenta entregar al Brasil intereses paraguayos en Itaipú

Añadió que quienes alegan que el costo bajo de producción de nuestra energía en Itaipú no es ventajoso para Paraguay es porque no entienden absolutamente nada de la comercialización de energía. “El Poder Ejecutivo debería de estar preparando el marco legal de las grandes licitaciones de energía. Los paraguayos no tenemos porque ir al Brasil a ofrecer nuestra energía; son los grandes comercializadores los que deberían de venir a comprar”, aseveró.