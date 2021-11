Preocupa que gastos se cubran con saldos de Fonacide, FEEI y bonos

Llamosas, junto con el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, se reunió este lunes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al término de la misma realizaron declaraciones a la prensa en Palacio de López sobre la recaudación y las modificaciones al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022.

El ministro fue consultado acerca del dictamen de la comisión legislativa que realizó recortes para conformar un “fondo de contingencia” de G. 340.000 millones (US$ 49,4 millones) y financiar de esta manera los mayores gastos de diversas instituciones públicas, que según el dictamen se realizó mediante una reprogramación dentro del tope establecido.

Llamosas dijo que todavía no pudieron acceder a la versión final del dictamen de la comisión bicameral, ya que el organismo asesor del Parlamento sigue realizando ajustes en el sistema, pero adelantó que las versiones preliminares sobre la modificación de algunos puntos preocupan.

Explicó que se aprobaron ampliaciones con saldos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), saldos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y saldos de bonos del Tesoro.

A esto se suma el aumento en la coparticipación del impuesto al valor agregado (IVA) a favor de las gobernaciones departamentales, dijo Llamosas en Palacio de Gobierno.

“Estamos afinando los números para poder saber el impacto, ya que son temas que sí nos preocupan. Una vez que tengamos certeza de los montos vamos a estar compartiendo nuestra posición al respecto”, adelantó el ministro.

Tope de déficit fiscal

Con respecto al aumento del déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, que representa unos US$ 600 millones, señaló que fue un pedido realizado por la cartera de tal modo a sostener el sistema de salud y la inversión en obras públicas. Sin embargo, en este punto también existe una diferencia entre lo que se planteó para Obras Públicas, de US$ 396 millones, y lo que finalmente se otorgó de US$ 364 millones.

La Comisión Bicameral de Presupuesto en su dictamen asegura que las reprogramaciones se realizaron dentro del límite del 3% de déficit fiscal, pero los técnicos de la cartera fiscal indican que mientras no se ven a los números finales no descartan la posibilidad de que se haya aumentando el presupuesto.