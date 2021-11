Contrabando: Sindicalistas denuncian “tímida acción” del MIC

El secretario general del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (Sifumic), Jorge Caballero, denunció que existe una tímida acción del Viceministerio de Comercio, a cargo de Pedro Mancuello, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), encabezada por Luis Alberto Castiglioni, en la lucha contra la comercialización de productos que ingresaron al mercado local de contrabando.

Caballero manifestó que existen varios compañeros con experiencia y conocimiento en el área, que pueden colaborar, sin embargo lamentó que hay una falta de comunicación con el ministro y el viceministro. Precisó que no sólo en este aspecto, sino que también en todas las decisiones relativas a la cartera, “no sabemos por qué se ocultan tanto”, cuestionó.

Mencionó que el MIC tiene un rol protagónico en la lucha del comercio de productos que ya se encuentran en el mercado, y que hace un par de meses era muy bajo el rendimiento. “Son muy tímidas las intervenciones”, dijo.

Al respecto, el viceministro Mancuello, respondió que se realizan 60 inspecciones semanales, que se está trabajando en el campo de acción que les corresponde. “En la frontera no controlamos ni las calles, nos corresponden los comercios legales, y se verifica que determinados productos contengan etiquetas”, dijo. Añadió que la etiqueta es un indicador del origen del productor, que sirve para la trazabilidad y el Registro Único del Consumidor (RUC), que permite conocer su situación tributaria.

Las fiscalizaciones son basadas “en inteligencia”

Con relación a las fiscalizaciones, el viceministro mencionó que se realiza en base a denuncias y de oficio, que podrían ser resultados a trabajos de inteligencia y con datos obtenidos desde el escritorio, aunque no fue preciso al responder el método de selección de estos negocios. De esta manera, surgen las preguntas si tienen indicaciones de no fiscalizar a determinadas firmas, aunque respondió que no, y consultado si existe presión política, también respondió en forma negativa aunque agregó que sí, la presión viene “de la sociedad afectada por el contrabando”.

El viceministro instó a la ciudadanía a denunciar a los comercios formales que estarían ofreciendo productos ilegales o sin etiquetas, ya que este último elemento citado es un indicador de su origen. A modo de ejemplo, mencionó los calzados y prendas de vestir, ya que afectan a un importante sector de la industria local, que emplean a miles de personas en el país. “Tenemos un campo limitado de acción”, dijo. Agregó que todas las intervenciones son con órdenes de trabajo, no son elegidos de momento y sin planificación, para evitar situaciones “que podrían prestarse a hechos de corrupción”.

Añadió que todos los procedimientos cuentan con un acta de procedimiento y conforme a lo que se encuentra “in situ” se comunica al área jurídica para la apertura de un sumario, que podría derivar en una multa por falta administrativa.