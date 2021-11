Imputan por varios delitos al N° 2 y piden que no ingrese a gobernación

El gobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista) fue imputado ayer junto a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. No descartan indagar sobre posible lavado de dinero. Fiscalía no pidió prisión preventiva.