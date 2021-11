Fiscalía desconoce “el destino real del dinero” que recibió Hugo Javier

AREGUÁ. El gobernador del Departamento Central, el cartista Hugo Javier González, y a otras 14 personas fueron imputados el lunes último por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, en el caso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo transfirió a la institución. El Ministerio Público asegura que no existen registros documentales que identifiquen el verdadero destino del dinero.