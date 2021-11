Aumentaron US$ 35 millones el presupuesto y para calzar inflaron los ingresos tributarios

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, realizó en la fecha una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del dictamen de la Comisión Bicameral sobre el PGN 2022, ocasión en que estuvo acompañado del viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche; y el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza.

Llamosas señaló que el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), que incluye el proyecto inicial más la adenda solicitada; y la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó un total de G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

Explicó que de los US$ 648 millones, US$ 35 millones están por encima del monto total solicitado por el Ejecutivo para alcanzar el déficit fiscal del 3% del PIB, aunque reconoció que por más que se haya sobrepasado el tope de gasto el saldo rojo se mantiene dentro del margen planteado inicialmente.

US$ 35 millones más y 1.209 cargos

El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto con un déficit fiscal del 1,5% del PIB como establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero pidió autorización para cerrar el año con 3% de déficit, lo que implica US$ 613 millones adicionales que se distribuía de la siguiente manera: US$ 217 millones para Salud y US$ 396 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La Comisión Bicameral, sin embargo, aprobó tal cual lo asignado para Salud, pero al MOPC le restó US$ 10 millones para destinarlo al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y no programó otros US$ 19 millones, por lo que el recorte total a la cartera de obras asciende a US$ 29 millones destinados a inversión en infraestructura.

El ministro señaló que la comisión legislativa creó un “fondo de contingencia” por un total de US$ 48 millones, a partir de los recortes realizados a varios programas, tales como el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI); Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Ministerio de Hacienda y el Fondo Nacional para la Inversión y del Desarrollo (Fonacide).

Estos recursos fueron redistribuidos a diversas instituciones públicas, pero principalmente se destinan a financiar gastos corrientes, entre ellos la creación de 1.209 cargos, en donde los mayores beneficiarios son el Poder Judicial y las universidades nacionales; en tanto, solo una parte menor va a inversiones en obras.

Inflaron los ingresos tributarios

LLamosas indicó de esos US$ 35 millones aumentados en el PGN, una parte se calza con un incremento en la estimación de los ingresos en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado al tabaco, por un total de G. 104.000 millones (US$ 14 millones).

Sobre este punto dijo que si se cumple la estimación de recaudación del fisco para el año que viene, estos recursos no van a estar disponible para poder financiar los gastos para el cual fueron asignados y de este modo estamos generando una falsa expectativa a la ciudadanía, a las entidades y a los proveedores en caso de que se generen compromisos con estos.

Descartó, sin embargo, la posibilidad de aumentar los impuestos y, específicamente el impuesto al tabaco, para cubrir esta diferencia, como se venía analizando dentro del Equipo Económico.

Descartan veto al plan de gasto

El ministro de Hacienda señaló su preocupación porque se aumentó el tope de gasto establecido y el ingreso estimado, ya que luego de mucho tiempo se vuelve a tocar la estimación de los impuestos en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. “Los números no son grandes, pero el hecho de que se vuelva a tocar la estimación de ingresos nos preocupa”, afirmó. En ese contexto, también descartó la posibilidad de que se aplique un veto, en el caso de que las cámaras del Congreso aprueben en estas condiciones el proyecto de presupuesto 2022.

La Comisión Bicameral, presidida por el senador Juan Darío Monges (ANR), había aprobado inicialmente respetar el tope de gastos solicitado por el Ejecutivo, pero terminaron superando el monto de acuerdo con el informe que dio a conocer Hacienda, pero el mayor gasto va a parar a gastos rígidos que deben cumplirse sí o sí, como son los salarios, en una coyuntura económica aún con el riesgo de la pandemia.