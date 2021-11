Desirée: “Parece que no les gusta Víctor Ríos porque no le van a poder manejar”

Gremios de la producción, el Colegio de Abogados del Paraguay, otros organismos y movimientos políticos cuestionaron la inminente designación del senador Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Advierten que su designación representaría un grave quiebre institucional.

La senadora Masi refirió que los cuestionamientos hacia Ríos, principalmente por parte del cartismo, se dan debido a que el senador liberal no es manipulable. “Parece que no les gusta Víctor Ríos porque saben que no lo van a poder manejar”, subrayó.

También refirió que la “indignación es selectiva”, atendiendo a que no se cuestionaron las injerencias políticas en la elección de Carolina Llanes como ministra de CSJ y de Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado.

La legisladora indicó que Ríos tendría los votos para convertirse en nuevo ministro de la Corte en reemplazo de la fallecida Gladys Bareiro de Módica.

“Hipócritas y cobardes”

Masi indicó además que los sectores económicos y políticos que cuestionan a Ríos son “hipócritas y cobardes”, ya que señaló que no realizaron las críticas durante el proceso de selección de la terna.

“¿Por qué no enviaron esa nota al Consejo de la Magistratura y decían que había un conflicto de intereses por estar un senador? Son hipócritas y cobardes”, declaró.

Ayer, desde el cartismo, en una maniobra política desesperada de frenar la designación de Ríos como ministro de CSJ, intentaron revocar el mandato del diputado Roberto González (ANR, Añetete) ante el Consejo de la Magistratura (CM) y le ofrecieron el cargo al liberal Jorge Ávalos Mariño.

Al respecto, la senadora del PDP refirió que fue una maniobra inesperada y que generó una desestabilización en el sector que acompaña la designación de Ríos. “Por suerte se logró desactivar”, sentenció.