“Aumento continuo” de casos sospechosos de dengue en Paraguay

“Tenemos un aumento paulatino y continuo de casos sospechosos, lo que no indica que existan casos positivos; hace como tres meses que no tenemos ningún caso positivo de dengue”, resaltó el titular del Senepa esta mañana. No obstante, resaltó que ya están en alerta debido al incremento de notificaciones y de infestación larvaria.

En ese sentido, recordó que el Paraguay es un país endémico y todos los años se registran internados y muertos por dengue. En lo que va de este año se confirmaron 2.011 positivos a dicha enfermedad, pero el doctor no supo precisar cuál fue el número de fallecidos; no obstante, considerando la falta de casos en los últimos tres meses, indicó que tampoco se confirmó ninguna muerte en dicho periodo de tiempo.

¿Qué zonas están “en rojo”?

El Dr. Cardozo indicó que varios barrios de Asunción y ciudades de Central, Guairá, Paraguarí y Amambay, por ejemplo, son algunas de las zonas del país que registran mayor aumento de notificaciones de casos sospechosos e índices de infestación larvaria.

Algunas ciudades mencionadas por el titular del Senepa fueron: San Lorenzo, Fernando de la Mora, Limpio, Ñemby, Capiatá, Mariano Roque Alonso, Luque, Villa Elisa, San Antonio y Lambaré. Recordó que “históricamente” esas comunidades registran grandes cantidades de casos cada año.

El representante de Senepa recordó además que las fumigaciones son solo paliativas y temporales, pero la mejor manera de combatir la enfermedad es eliminando los recipientes en los que se puede acumular agua. “Buscar, identificar y eliminar los potenciales criaderos. Al menos después de cada lluvia buscar esos potenciales criaderos, porque eso es lo que hace la diferencia”, exhortó.

