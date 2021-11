Gobernación de Misiones, preocupada por recorte de recursos

El Gobernador del Departamento de Misiones, Ing. Carlos Arrechea (ANR abdista), explicó que se produjo un recorte de G. 7000 millones en los recursos de la gobernación departamental. Esto se produjo por la situación sanitaria que sufre el país a causa de la pandemia del Covid-19, además por una mínima producción y venta de los excedentes de energía de las hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú en concepto Royalties.

Lea más: Nuevas autoridades municipales asumen asumen en medio de falta de oportunidad laboral y de recursos económicos en Ayolas econ

Como consecuencia, todos los proyectos aprobados y comprometidos para el 2021, y que no se han iniciado, no podrán ser ejecutados por el momento, por lo que prioriza el inicio de los mismos en el 2022 con el nuevo presupuesto. En lo que resta del año, solo se podrá realizar pagos de los planes y obras que ya están en ejecución.

“Se están viendo algunos mecanismos para conseguir recursos a través de alguna otra fuente de financiamiento, ya que de Royalties de 100 millones a 150 millones de dólares dejará de recibir el Gobierno Nacional en lo que va del 2021 por la baja generación y poca venta de energía a otros países”, expresó Arrechea.

Gobernador apoya a Velázquez

El ejecutivo departamental manifestó que, junto a su equipo, está trabajando fuertemente a favor de la candidatura a presidente de la República del vicepresidente Hugo Velázquez quien es el candidato del movimiento oficialista liderado por Mario Abdo Benítez.

“Una vez superado la etapa de elecciones municipales, hoy estamos en una nueva fase proyectándonos al 2023. También se está trabajando para ver quienes serán nuestros candidatos a nivel departamental atendiendo este nuevo sistema de elección”, agregó.

Seguidamente, opinó que el sistema actual de votación es muy saludable para el Partido Colorado, el PLRA y otros partidos políticos. Da la posibilidad de que cualquier persona que se sienta con el derecho de pretender alguna candidatura pueda postularse.

“Anteriormente con las listas cerradas, entraban candidatos que no eran bien vistos por las ciudadanía. Lastimosamente el pueblo no tenía la opción de no votar a ese postulante, por eso creo que tiene que continuar este sistema de votación”, finalizó.

,