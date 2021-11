Velázquez minimiza prematura campaña y niega “absolutamente” posible alianza con HC

El vicepresidente Hugo Velázquez fue consultado si hay alguna posibilidad de alianza y unificar la chapa entre los dos principales sectores de la ANR, ante lo que contestó: “Absolutamente ninguna posibilidad y nosotros vamos a enfrentarles a ellos”.

Al ser insistido sobre el porqué de tan categórica postura, refirió que es “sencillamente porque establecemos banderas totalmente distintas; nosotros seguimos con las banderas de redención social del coloradismo y no vamos a permitir que una persona, o un sector de personas, sigan queriendo manejar el Paraguay”.

También se le preguntó sobre las críticas respecto a la prematura campaña iniciada en la ANR, donde él es uno de los protagonistas, más aún que sigue siendo vicepresidente de la República y tiene funciones que cumplir.

“Bueno, ¿pero cuál es el tiempo para la campaña presidencial?. Yo creo que toda la vida he venido haciendo campaña política, desde que me inicie, desde hace 37 años vengo haciendo campaña política y creo que no se cual es el tiempo que se tiene que establecer”, respondió. Hay que hacer la salvedad de que la mayor parte de esos 37 años, Velázquez fue fiscal en Ciudad del Este y no tenía en puridad un cargo político.

Velázquez acudió esta mañana al Congreso junto al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas y otros representantes del Gobierno, para insistir en que no se toquen en el presupuesto del año próximo los recursos del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI) y el programa Becal, atendiendo el estudio del proyecto de presupuesto hoy en Diputados.

Ante las críticas de porqué esta reunión justamente el día que se debe estudiar el proyecto y no antes, respondió que ya había solicitado el lunes un encuentro con el presidente de Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), sin embargo, recién hoy le concedió la audiencia.