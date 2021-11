“Buen vivir” de pueblos indígenas se logrará alcanzando el poder

Tania Vera Portillo, de 24 años de edad, es del pueblo Ava Guaraní de la comunidad Fortuna del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Ella está cursando el 5° curso de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Canindeyú. Además, este año se gradúa como profesora de Lengua y Cultura Guaraní en el Ateneo Paraguayo y es docente de alfabetización y está también capacitándose en el área de formación docente en Curuguaty. Ella es una de las lideresas de la Federación Guaraní y hace capacitaciones sobre los derechos indígenas.

Forma parte del grupo de jóvenes de su comunidad Ypoty Fortuna y realiza actividades de trabajo voluntario que consisten en charlas sobre las experiencias de los miembros del Centro Estudiantil de Pueblos Indígenas (CEPO), y es parte del elenco cultural de danza de la Unican y del Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA.

Tania es miembro activa de la Comisión de Codespi y presidenta de la Red de Promotores Jurídicos Indígenas de Paraguay. De esta red nació la Comisión de Seguimiento por la Participación Indígena (Codespi), que junto a la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) y con el apoyo de la Cooperación Española llevaron adelante el Congreso Internacional de Pueblos Indígenas.

En el Congreso Internacional participaron 19 pueblos indígenas y se llevó a cabo en el Centro Mariápolis en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la Urbanización Surubi-i, donde indígenas debatieron sobre la importancia de una verdadera y real participación política. Aspiran a ocupar escaños en la Cámara de Senadores y Diputados, en las juntas municipales y departamentales. El proyecto de ley se presentará hoy jueves 11 de noviembre ante la Cámara de Senadores.

–¿Están realmente discutiendo lograr una participación real dentro de la política?

–Esta lucha es una lucha de siempre, siempre hemos querido tener participación política pero nunca ha habido una propuesta concreta. Y este año logramos tener una alianza con el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, y con la Conapi. Porque nosotros después de mucho análisis, “heta ro pensa”, y de analizar y estudiar los derechos que tenemos, hemos discutido que podemos lograr tener escaños en el Congreso y ocupar cargos dentro del Gobierno.

Primero luego está el tema presupuesto. Han recortando el presupuesto del Indi, presupuesto para compra de territorio desde el Gobierno anterior y todas esas cuestiones nosotros analizamos y también vemos que por medio del Parlamento se hacen muchas cosas por influencia política, como contratación en otros sectores como fiscalía, los juzgados y eso pasa en la realidad y nadie puede negar.

Porque por influencia política se consiguen las cosas, si no tenés influencia política no tenés trabajo, por ejemplo. Contamos con un derecho conquistado que el pueblo indígena tiene que ocupar el 10% dentro del funcionariado público, pero eso no se cumple y hace 4 años que tenemos esa ley.

–¿Y por qué creés que no se cumple?

–Porque no estamos dentro del Gobierno y porque ellos no saben lo que nosotros necesitamos para poder tener esa participación real que tantos años hemos reclamado. Aréma ko reclamo oî, no solamente ahora. Ahora hay un grupo de organizaciones que nos agrupamos, 14 organizaciones indígenas se agruparon y se capacitaron en este tema de capacitación política y de ahí nosotros formamos la comisión de seguimiento por una participación indígena que se encargue sola y exclusivamente para que nosotros podamos entrar dentro de las instituciones públicas. Para nosotros lo principal es llegar al Parlamento.

Nosotros no queremos solamente estar en la Cámara de Diputados, queremos llegar al Senado, estar en la Junta Municipal y dentro de la Junta Departamental, pero somos conscientes también de nuestro problema. Existen realidades de mucho abandono dentro de las comunidades y nos falta mucha concientización cívica y para hacer concientización cívica necesitamos recursos y los recursos no tenemos.

Para todas estas cuestiones problemáticas se necesita de acciones políticas e inversión, ¿Quiénes van a luchar por nosotros? Nadie. No tenemos representantes, no tenemos voz en el Parlamento, ninguna institución pública, ni el Indi nos defiende y es supuestamente la institución para los pueblos indígenas. No es nuestra institución, porque el Indi está en contra de los pueblos indígenas.

–¿Buscan cambiar realidades estando dentro del Gobierno?

–Entendemos nuestra realidad, nosotros no vamos a entrar en las elecciones normales que hacen, porque ahí los partidos tradicionales compran y venden votos y la necesidad de nuestra gente dentro de las comunidades es muy grande y son engañados. No existe una real política pública para pueblos indígenas, por más que nosotros trabajamos por el Plan Nacional, trabajamos por la Ley de educación indígena, hay muchos logros que quedan ahí nomás, no se implementan. Si no estamos dentro del Gobierno, si no hacemos camino y peleamos por nuestros derechos desde adentro, no se va a poder y nosotros ya entendemos esa realidad.

Pedimos a la ciudadanía en general que nos apoye en este pedido que es nuestro derecho, a nosotros nadie nos regala nada, todas las cosas que hemos conseguido es porque luchamos, porque lo hemos conquistado. Nosotros estamos en constante lucha y nuestros dirigentes mucho lucharon y lograron y ahora la juventud y las mujeres estamos también acompañando esta lucha.

Los propios compañeros líderes dijeron en el Congreso que tiene que haber la paridad, un hombre y una mujer por Región Oriental y dos por Región Occidental, queremos dos escaños en Diputados y dos en Senado que nos representen.