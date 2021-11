Cañicultores de Troche marcharon rumbo a Villa Elisa

Desde la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche expresaron que no existe ningún documento oficial para la construcción del nuevo tren de molienda y que el día lunes durante su protesta fueron “utilizados y engañados”. Hasta el momento el compromiso quedó solo de manera verbal, aseguraron.

Con el fin de oficializar el inicio de la obra y conste en documentos “firmados entre los verdaderos representantes de los productores cañicultores y las autoridades pertinentes” los cañicultores tomaron la medida de fuerza de marchar hasta Villa Elisa.

“Los cañicultores fuimos utilizados y engañados en nuestra buena fe, nosotros acompañamos la manifestación de los sindicalistas porque uno de los puntos de exigencia era conseguir la construcción del nuevo tren de molienda que a nosotros nos urge, pero a espaldas nuestras ellos hicieron un acuerdo oscuro una vez que consiguieron lo que ellos pedían”, lamentó el presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Edgar Ortiz.

“Según los sindicalistas hay compromiso de llevar a cabo el proyecto, pero solo en palabras. No hay nada confirmado y ningún documento que avale eso, por eso los productores decidimos continuar con la manifestación hasta oficializar el inicio de la construcción del nuevo tren para este año”, indicó Ortiz.

A través de un comunicado, los cañicultores invitaron a sus pares de otras zonas y a la ciudadanía en general a participar de la movilización. Desde esta mañana con una larga fila de camiones cargados con caña dulce, marcharon hasta Villa Elisa.

Sindicalistas levantaron la medida de fuerza

Al mismo tiempo, se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, Petropar y los representantes del Consejo Intersindical de Petropar, donde según el comunicado se cumplían los tres puntos reclamados por los trabajadores: el no vaciamiento de los USD 50 millones, el nuevo tren de molienda para la planta de Troche y la continuidad de los trabajadores contratados de Petropar. Por ello el Consejo Intersindical resolvió levantar la medida de fuerza desde ayer.

Al respecto, el sindicalista Gerardo Parodi, negó categóricamente que hayan utilizado a los productores e indicó que el levantamiento de la medida de fuerza fue justamente porque se firmó un acta de compromiso con el Gobierno, “En este acuerdo firmado el Gobierno se compromete a cumplir con los tres puntos que hemos exigido, que sería la recontratación de los compañeros, la transferencia de los USD 50 millones y con respecto al nuevo tren de molienda se comprometieron a cumplir con la reprogramación y pagar el 20% para el inicio de la obra y el 80% restante quedará a la resulta a la aprobación del presupuesto en el Congreso”, Expresó Parodi.

Asimismo, aclaró que “en ningún momento nosotros le faltamos el respeto a los productores ni le utilizamos porque no existe ninguna nota donde hayamos solicitado que se unieran a la manifestación, porque si no llegábamos a un acuerdo íbamos ir a una huelga y allí no podemos inmiscuir a ninguna asociación cañera u obrera”, puntualizó.

