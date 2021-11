Director promete ordenar sin miedo al Mercado 4

Al ser consultado sobre si no teme a la reacción de los permisionarios del Mercado 4 ante sus anuncios de cambios, Juan Villalba, nuevo director del citado lugar, dijo que no tiene miedo. “Solamente se va a quejar aquel que tiene la cola sucia, el que está cumpliendo con todos los cánones y estándares no tendrá problema, porque trabaja como la ley ordena, no son los que van a tomar represalia. A ese grupo de personas le invitamos a que accedan al plan de organización para que formen parte de los permisionarios”, aseveró.

El director aseguró que está esperando una resolución del reelecto intendente Óscar Nenecho Rodríguez (ANR), que le concederá el poder para emitir o revocar permisos de usufructo de espacios públicos. De esta manera planea revisar caso por caso los permisos existentes para la ocupación de veredas y calles.

Villalba agregó que trabajan en la elaboración de una serie de requisitos, por los cuales los permisionarios deberán regirse. Los que deseen formalizarse y lo hagan podrán renovar sus permisos y los que no cumplan, deberán retirarse.

Lea más: Todo apunta a una caja paralela en el atiborrado Mercado 4

Sobre la ocupación de calles que actualmente ya se volvieron peatonales, como Battilana, el nuevo director comentó que trabajarán en conjunto con el legislativo municipal para analizar cuál se puede convertir en peatonal y cuál no, además de saber qué es lo que comercialmente conviene. “Nada que tenga que ver con conveniencias políticas”, indicó.

Al ser cuestionado sobre cuáles son los plazos para cada uno de los objetivos, Villalba dijo que se pretende llegar a la mayor cantidad de resultados para los primeros cien días, como todo político.

Lea más: Intensa negociación en intento por “blanquear” a Nenecho

Por otra parte, Juan Villalba anunció que han conseguido que la Policía Nacional acepte instalar una unidad de su cuerpo de bomberos con dos carros hidrantes y personal, a fin de tener una mejor reacción inmediata ante principios de incendios. Aseguró que la Municipalidad les proveerá un lugar con las comodidades necesarias a personal.

El cambio en la Dirección del Mercado 4 se da luego de que un incendio consumiera una parte del punto comercial y, en consecuencia saltara una serie de hechos de corrupción que se daban en el sitio.