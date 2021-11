Piden la creación del distrito de San Francisco en Caazapá

La idea de desmembrar San Juan Nepomuceno para la creación del distrito de San Francisco, una localidad que –según los datos– no reúne los requisitos para su independencia al principio fue auspiciada por el concejal departamental Rodrigo Miño (colorado cartista), quien tenía además la pretensión de ser precandidato a la Intendencia nepomucena.

El diputado caazapeño Roque Sarubbi, quien ganó una banca en representación de la Alianza Ganar, pero actualmente milita en el movimiento de HC, al ser consultado dijo que existe un pedido de los pobladores de San Francisco, pero que no es aún un proyecto de Ley, que no hay nada oficial al respecto y no sabe qué territorio afectará porque no se estudió nada aún.

Por su parte, el diputado cartista Avelino Dávalos confirmó que el pedido de distritación de San Francisco fue firmado por los dos diputados a pedido de los pobladores de San Francisco ya antes de las elecciones generales y que fue girado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados.

Leas más: Colorados buscan desmembrar San Juan Nepomuceno

El diputado Dávalos dijo que todavía no tiene una opinión definitiva sobre el tema, pero que al principio le gusta la idea de desmembrar San Juan Nepomuceno para la creación de San Francisco, porque los recursos económicos no alcanzan para brindar los servicios a dicha zona de la localidad. San Juan Nepomuceno es muy grande y no pueden cubrir las necesidades básicas de los lugareños de San Francisco, pero aclaró que políticamente se le puede perjudicar al intendente actual Derlis Molinas, quien es de su mismo signo político.

El legislador aclaró que primero se tiene que visitar a los pobladores, consultarles, ver los territorios que serán afectados, todavía no estamos comenzando, dijo Dávalos.

El intendente municipal local Derlis Molinas (colorado cartista) al ser consultado respondió que todavía no vio el pedido, por tanto no puede opinar y que va a esperar recibir la notificación oficial de la Cámara de Diputados.

Varios pobladores consultados sobre el tema dijeron que llama la atención la fijación que tienen los diputados caazapeños sobre San Juan Nepomuceno. No presentan proyectos de distritación de Enramadita de Tavai, Tupa Renda de Abai o mejor de Boquerón de Caazapá. La idea de mutilar San Juan Nepomuceno responde evidentemente a un objetivo político, aseguraron los lugareños consultados.