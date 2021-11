Los cargos previstos en el proyecto de presupuesto suman ahora 313.509

Los diputados le sumaron 1.359 cargos al proyecto de ley de presupuesto 2022 que será ejecutado en un año netamente electoral, al aprobar el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que recomendó la creación de 1.209 y sumarle posteriormente otros 150.

El proyecto de presupuesto presentado por el poder Ejecutivo contemplaba un total de 312.150 cargos distribuidos en las diferentes entidades públicas de la administración central y de las entidades descentralizadas, por lo que sumando lo aprobado por la Cámara Baja el total ahora es de 313.509.

La creación de cargos se da en un momento en que los partidos políticos ya apuntan a las elecciones generales a llevarse a cabo el año venidero, situación que se da principalmente en el Partido Colorado donde ya existe una evidente puja entre el movimiento Honor Colorado y el Ejecutivo.

No solo se crearon cargos, sino también por la vía de los artículos del proyecto de ley excluyeron al Poder Legislativo y al Poder Judicial de las reglas generales dispuestas en la Ley N° 1.626 de la Función Pública para el nombramiento, contratación o recategorización del personal.

El proyecto de PGN 2022 desde esta semana entrará a consideración de la Cámara de Senadores para su estudio en comisión de Hacienda, de tal modo a que emita su dictamen sobre las modificaciones para su estudio posteriormente en plenaria.

La Cámara Alta podría aceptar la versión de Diputados, en cuyo caso quedará sancionada la ley y pasará al Ejecutivo para su promulgación. Caso contrario, podría introducir cambios para recortar o ampliar el gasto y los cargos o aceptar la versión del Ejecutivo, lo que haría que el plan vuelva a Diputados para una segunda ronda de estudio.

Hacienda hará lobby

El Ministerio de Hacienda, a través de su viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, ya anunció que desde esta semana hará lobby en el Senado para buscar revertir la media sanción de la Cámara Baja.

La idea de las autoridades de la cartera es que el Senado opte por el proyecto del Ejecutivo, caso contrario por lo menos ajustar lo más posible dado que el plan aprobado en Diputados no solo prevé la creación de más cargos, también eleva el gasto rígido y recorta los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide).

En lo que respecta al FEEI, son G. 119.000 millones (US$ 17 millones) que se reducen de los fondos depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP), que en 2023 ya afectarán a programas como becas, primera infancia y otros proyectos a ser desarrollados en el futuro.

Al Fonacide, en tanto, le quitarían unos G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones) del saldo, con lo que se pone en riesgo la realización de los Juegos Suramericanos Odesur, que el próximo año tiene como sede Asunción, la capital del país.

Presupuesto total

El Ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), plan inicial más adenda, y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones), que en su mayor parte obedece a que se amplió el déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB como lo que había solicitado el Ministerio de Hacienda.

Los legisladores, sin embargo, aumentaron US$ 35 millones más por encima del tope de gasto fijado por la cartera fiscal y calzaron esta diferencia inflando la estimación de recaudación en concepto de IVA e impuesto selectivo al consumo aplicado (ISC) al tabaco. En ambos casos representan más de 106.000 millones (US$ 15,1 millones).