PGN 2022: Diputados terminó aprobando 1.359 nuevos cargos

Los datos fueron expuestos este viernes por el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, quien estuvo acompañado de la directora general de Presupuesto, Teodora Recalde, en una conferencia de prensa virtual realizada sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Elizeche explicó que no tenían aún toda la información disponible sobre las modificaciones aprobadas por Diputados en la sesión extraordinaria del último miércoles 10, pero que los datos preliminares indican que además de los 1.209 cargos recomendados por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, se le sumó otros 150 nuevos cargos.

Lea más: Diputados aprobó PGN 2022 con recortes al FEEI, aumentos para médicos, docentes y creaciones de cargos

Los 1.209 cargos están distribuidos los organismos de la justicia: Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Ministerio de la Defensa Pública, así como en universidades nacionales; en tanto que los 150 incorporados en la plenaria beneficia, principalmente, al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y a las universidades nacionales, según los datos de la cartera fiscal.

Elizeche indicó igualmente que al gasto salarial o servicios personales se reasignó G. 60.000 millones (US$ 8,5 millones) a partir de unos recortes que se hicieron a otros objetos del gastos de entidades, pero según acotó, aún no tienen precisados qué beneficios se cargaron, porque la falta de información.

Lea más: PGN 2022: pedidos de último momento también fueron aprobados

Con esta movida se beneficia al Ministerio de Salud Pública, para permitir atender el reclamo de los médicos en cuanto a reducción de carga horaria, pago de bonificación y aumento salarial; también al MUVH y las universidades nacionales.

El viceministro expresó la preocupación que se tiene al respecto porque al incorporar nuevos cargos y reasignar fondos a servicios personales, el gasto público se vuelve más rígido.

Niñez, IVA e impuesto al tabaco

Además, de estos cambios se aumentó el presupuesto en unos G. 13.000 millones (US$ 1,8 millones), pero que corresponde a un programa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que fue aprobado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). “Ese programa fue impactado en el presupuesto y a eso obedece el incremento”, indicó.

Igualmente señaló la preocupación porque se aumentó la estimación de ingresos en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) por G. 65.000 millones (US$ 9,2 millones) y el impuesto al tabaco por G. 41.600 millones (US$ 5,9 millones). Si bien reconocen que dentro del presupuesto esos montos no son significativos, el tema es que no se respeta la estimación que se realiza sobre las posibilidades reales de recaudación, según lo explicado.

Lea más: Aumentaron US$ 35 millones el presupuesto y para calzar inflaron los ingresos tributarios

Elizeche también desmintió lo afirmado por el diputado Edgar Acosta (PLRA) acerca de que Hacienda tenía previsto G. 4.000 millones para aumento salarial y que fue recortado por la Comisión Bicameral. Explicó sobre este punto que son previsiones para el pago de salarios por año completo de los funcionarios que fueron nombrados tras realizarse los concursos en años anteriores.

Con relación a que parte de los saldos de bonos soberanos emitidos en 2020, que fueron asignados al fondo de contingencia por la bicameral y luego distribuido a diversas entidades por G. 25.000 millones (US$ 3,5 millones), indicó que esos fondos están previstos para pago de la deuda y obras de infraestructura.

El proyecto de PGN 2022 tiene media sanción de la Cámara de Diputados y pasó a consideración de la Cámara de Senadores para su estudio, que tiene 15 días para expedirse sobre lo que la Cámara Baja aprobó.