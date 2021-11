Aconsejan aprobar ley que establece multas para las personas que no acuden a votar

La Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados recomendó la aprobación del proyecto de ley “Que modifica el artículo 6° de la Ley N° 635/1995, Que reglamenta la Justicia Electoral” y establece multas a quienes no acudan a votar en los comicios.

La normativa que es conocida como la “muerte civil” a los ciudadanos implica que hasta tanto no abonen la multa ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en varias instituciones públicas.

Al respecto, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación, explicó que la normativa busca aplicar multas por las violaciones de las disposiciones electorales ya vigentes en el Código Electoral desde el año 1995.

“Siempre se tuvo la figura de la multa para quienes no concurran a votar, pero no se ha podido aplicar porque la Justicia Electoral no contaba con las atribuciones. Con estas modificaciones sí podrá hacerlo”, expresó.

La comisión emitió dos dictámenes sobre el tema, uno por la aprobación y otro por la aprobación con modificaciones.

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) refirió que solicitará que en la próxima sesión de la Cámara Baja se incluya el tratamiento del proyecto de ley a fin de que no obtenga una sanción ficta. Igualmente, mencionó que existen los votos para “derribar” dicha iniciativa.

Lea más: En Diputados buscarán que “muerte civil” de electores sea tratada antes de su sanción ficta