Oferta excede en 52% el monto estimado por la ANDE para consultoría en el plan de rehabilitación de Acaray

En Solicitud de Propuesta ANDE - BID N° 1/2021 (ID Licitación 388535) para la selección de consultores para la elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación general, supervisión e inspección de las intervenciones del programa de rehabilitación y modernización del Complejo Acaray - Yguazú, el monto estimado de inversión era de US$ 12.650.001, en tanto que la única oferta habilitada para apertura de sobre fue 51,6% más alta, llegando a US$ 19.189.469, monto que también incorpora los impuestos indirectos.

Según consta en acta, la fecha de apertura fue el pasado 27 de octubre, y la única oferente fue el Consorcio Stantec Argentina - SCSI - IATASA, representada por Sebastián Riso Patrón. Esto hace que su propuesta sea US$ 6.539.468 más elevada que la suma que previó por la ANDE en este llamado.

Lea más: Consultores paraguayos reclaman participación en licitación de ANDE por casi US$ 13 millones

Según la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, las ofertas solo pueden sobrepasar al precio de referencia en un 20%, pero en este caso, como se rige por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no hay límites, solo depende de la no objeción de la ANDE. Sin embargo, no deja de ser escandalosa la diferencia entre lo estimado y lo finalmente ofertado.

Antecedentes

De acuerdo con los antecedentes de esta licitación, en la etapa de manifestación de interés se presentaron 31 consorcios y empresas internacionales, de las que quedaron seis para presentar sus ofertas técnico-económicas. Entre ellas se encontraban Electricite de France (Francia), Afry Switzerland (Suiza), Stantec - SCSI - IATASA (Argentina), Tupsa - Norconsult (España), Fitchner - ISL - Cointec (Alemania) y Concremat - Nova Engevix (Brasil).

En la etapa de licitación eliminaron a dos de los oferentes con la evaluación técnica. Finalmente se quedó una sola oferta para la apertura económica de las 31 empresas, habiendo sido supuestamente la única que cumplió con las exigencias técnicas.

Lea más: Copel ratifica en Palacio de Gobierno el interés de la rehabilitación de la interconexión eléctrica

Otras licitaciones

Como referencia y en comparación con otras licitaciones importantes en los últimos tiempos, se tiene que para la construcción de la nueva central hidroeléctrica que amplía la potencia instalada de Yacyretá, en el brazo Aña Cuá del río Paraná, se obtuvo un ahorro global del 45%. Inicialmente, gobiernos anteriores habían previsto una erogación de US$ 600.000.000, monto que luego de las aperturas de ofertas, se redujo a US$ 330.000.000. Asimismo, para la inspección (fiscalización de las obras), la misma fue contratada por un monto de US$ 11.000.000.