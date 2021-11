Colegios privados también pedirán el carnet de vacunación anticovid en graduaciones

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP), también recomienda que a las ceremonias de graduación asistan solamente aquellas personas que ya fueron inmunizadas contra el covid y en caso que no lo estén, acompañen la celebración pero de manera virtual desde sus casas.

El consejo se da luego de que el Ministerio de Educación (MEC) desautorizara a los colegios públicos -específicamente- a sectorizar los grupos en las colaciones y apartar a los participantes que no tienen dosis alguna contra el covid. Uno de los colegios que tomó tal disposición fue el Ysaty, que luego del revuelo analiza nuevamente si adoptará tal medida.

Lea más: El MEC desautoriza sector especial para no vacunados en las colaciones

Luis Cáceres Brun, presidente de la AIEPP, señaló que resulta fundamental mantener a la escuela como un espacio seguro y, en ese sentido, concluye que lo más recomendable y prudente es limitar la cantidad de invitados por alumno, como también solicitarles la tarjeta de vacunación. “Creo que sería incoherente que al final de este tramo se libere el acceso como si nada”, remarcó.

No obstante, Cáceres aclaró que dicha medida no es obligatoria para las instituciones privadas y que cada una tiene la libertad de decidir si pedirá o no el carnet. Añadió que en el caso del Colegio de la Asunción, donde él es director, pedirán a los adultos llenar por una parte el formulario de inscripción al evento y que acerquen la tarjeta de vacunación para su respectiva verificación.

Lea más: "Que se mezclen todos y que sea lo que Dios quiera"

“No son condiciones caprichosas”

“Un evento como una colación de alumnos también es un evento pedagógico. Tanto nos hemos cuidado en este tiempo, tantas restricciones hemos tomado e implementado. La pandemia no se acabó todavía, hay mucha incertidumbre. Nuestra recomendación es restringir el número de personas por alumno y que todas las personas adultas tengan su carnet de vacunación a la vista”, precisó Cáceres Brun.

Lea más: Polémica por exigencia de tarjeta de vacunación para atención en IPS

Respecto a lo que indica el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que desautoriza a los colegios a tomar estas disposiciones, Cáceres Brun agregó que entienden por un lado la posición de la cartera ministerial, pero afirma que los privados creen tener la libertad y el derecho de establecer las condiciones de acceso. “No son condiciones caprichosas. Son reglas acordadas con la comunidad”, expresó.

Asimismo, el presidente de la AIEPP dijo que de acuerdo a la experiencia del Colegio de la Asunción y de otros, la mayoría de los padres se encuentran vacunados e incluso muchos viajaron al exterior para acceder a la dosis.

MEC no autoriza segregación

El MEC habilitó el protocolo sanitario para las graduaciones previa venia del Ministerio de Salud Pública. Justo ahora se presenta esta situación y afirma que los colegios no pueden establecer o rechazar a los asistentes no vacunados contra el covid. En el ministerio quedaron en conformar un equipo orientador para estos puntos.

Por su parte, la directora del Colegio Ysaty, Amada Apuril, justificó la medida que quiso imponer en la fiesta de colación. “Nosotros queríamos cuidar a los no vacunados, pero se quedó en la intención, porque ahora yo tengo que cumplir lo que establece el MEC, que dice que no se puede hacer”, dijo.

“Y bueno, no hacemos la división. Y si hay contagios, que se responsabilice el MEC. No soy la única directora que piensa esto. Que se mezclen todos, pero con distancia y tapabocas”, subrayó la educadora.