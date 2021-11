“La vacuna es la herramienta para detener esta pandemia”, reafirma especialista de EE.UU.

Arboleda, con 18 años trabajando en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), especializado en epidemias, visitó los estudios de ABC Cardinal e hizo un análisis general sobre la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, específicamente en América y en Paraguay, cuyas cifras en lo que respecta al coronavirus fueron estudiadas en Estados Unidos.

El profesional confirmó que se está dando un nuevo incremento en América, así como en Europa. “Hemos visto incremento en casos preocupantes en Alemania, Austria, por lo cual se están tomando de nuevo medidas muy serias a las que no queremos volver nosotros. Lo importante es que tenemos ahora una herramienta: la vacuna. Sabemos que podemos y cómo podemos detener esta pandemia. Con este instrumento podemos hacer mucho”, manifestó.

En lo que respecta a nuestro país, señaló: “Las cifras son muy reveladoras. En Paraguay tuvimos la oportunidad de evaluar todas las cifras, qué está pasando, dónde y en qué edades. Cuando se inició la asistencia con vacunas y se cubrió a la sociedad con la inmunización, vimos directamente cómo fueron bajando los casos”, añadió.

“Necesitamos que la gente se vacune”

Arboleda destacó el bajo nivel de inmunizados en Paraguay e instó a las personas a que se apliquen las dosis antiCOVID. “Necesitamos que la gente se vacune. A pesar de lo que vimos en julio, Paraguay está con una cifra baja de vacunación a nivel mundial. Necesitamos seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud”, dijo.

Destacó además que para que la vacunación se pueda concretar en forma exitosa es necesario tener estrategias, llegar a la población, buscar la manera de hacer llegar las vacunas.

Sobre el caso de Austria, que volverá a su cuarto confinamiento con solo el 65% de la población vacunada y que a partir de 2022 procederá a la vacunación obligatoria, Arboleda sostuvo que la aplicación de la vacuna fue polémica en todo el mundo.

“La vacunación es un tema muy polémico. Causa ansiedad, dudas, pero para eso hay que basarnos en los datos, en la información que hay y que nos proveen las fuentes confiables, como la OMS, CDC, Ministerio de Salud y la OPS”, dijo.

El profesional dijo que las cifras en América son alarmantes, teniendo en cuenta que el 30% de las muertes por COVID-19 (más de un millón) tuvieron lugar en este continente, en el cual se tiene solo el 8% de la población mundial.

Los antivacunas

Arboleda compartió que el movimiento de los antivacunas es una mezcla de ideología, ignorancia y una guerra comercial.

“No hay ninguna vacuna que sea 100%, no van a funcionar siempre al 100%, o no van a no tener algún efecto adverso. Hay que analizar lo positivo y lo negativo. Pero estas vacunas han sido las más analizadas en la historia. La información que tenemos de estas vacunas no la teníamos para ninguna otra”, indicó.

En cuanto a Paraguay y el número de vacunados, anunció que llegar al 80% de vacunados sería óptimo en el país. “Estamos en un 44% con primera dosis y 30% con la segunda dosis. Necesitamos que la gente complete sus vacunas. Una sola vacuna es jugar solo el primer tiempo de un partido”, afirmó.

¿Por qué creer en una vacuna aprobada tan rápidamente?

“Son vacunas que no hicieron en meses, son vacunas que se llevan planeando más de una década. La forma en que funciona esta vacuna es lo más nuevo que hay. Es una tecnología increíble. Nos está demostrando muchos resultados. Las personas que están ahora graves son personas no vacunadas en Paraguay”, dijo.

“El hecho de que Paraguay haga que apenas lleguen las vacunas (...) se las van a poner, cómo las están conservando, es algo muy positivo para negociaciones y para recibir otras donaciones”, alentó.

El doctor Arboleda insistió en la importancia de concienciar, hablar sobre los beneficios de la vacuna. Señaló que en algún momento nos sacaremos los tapabocas, pero debemos estar alertas y que podamos ver dónde estamos con los números.

Sostuvo además que hay más industrias farmacéuticas tratando de encontrar la solución para la enfermedad y que hay antivirales muy prometedores, rigurosamente analizados.

Sobre los cuestionamientos a la OMS, al mecanismo Covax, en cuanto a su actuar durante la pandemia, Arboleda indicó: “Va a hacer que muchas entidades, incluyendo la OMS, vea la forma de reformarse. Necesitamos estar más preparados, identificar la enfermedad, capacitar profesionales, poder asegurarnos de tener los equipos adecuados. Hay unos esfuerzos de parte de EE.UU. y a nivel global para estar listos para la próxima pandemia”.

Finalmente, dijo que del 1 al 10, las posibilidades de que se complique extremadamente la situación del coronavirus en Paraguay estamos en 7, donde preocupa la falta de vacunación.