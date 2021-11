PGN 2022: Hacienda no está en condiciones de reponer recursos al FEEI

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló este jueves que lo ideal es que la Cámara de Senadores apruebe el presupuesto 2022 tal cual fue presentado por el Ejecutivo, en lo que se refiere principalmente a los recursos del FEEI y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), independientemente a si el Tesoro podrá o no reponer los fondos a ser utilizados como lo aprobó la Cámara Baja.

Llamosas insistió sobre este tema luego de participar de un “Encuentro de Líderes” organizado por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil y en donde se habló de “Escenarios Económicos y Fiscales. Paraguay con bases sólidas para la recuperación económica y Brasil ante un escenario de menor crecimiento en un año electoral”.

El titular de la cartera económica indicó que el fisco no tiene posibilidades de devolver esos fondos en caso de que sean utilizados, aún cuando se estableció en uno de los artículos del proyecto de ley que Hacienda lo repondrá conforme a su disponibilidad.

Explico que no solo no se puede desde el punto de vista legal, porque debe ser establecido expresamente en el presupuesto y no únicamente en un articulado, sino también porque los ingresos estimados recaudar ya están todos comprometidos en los gastos contemplados inicialmente.

Sostuvo que si el Senado decide devolver los fondos al FEEI y al Fonacide, pero mantiene los gastos creados no habrá forma de cubrir porque no se tienen los recursos, salvo que se realice una nueva reprogramación dentro del tope, pero esta medida terminará igualmente afectando a otros proyectos. En tanto, dejó en claro que “aumentar la estimación de ingresos no tiene sentido”.

Dijo que preocupa que se usen los saldos de estos fondos que deben estar blindados, se ve como un peligro que se vuelva un tema recurrente porque ya este año se utilizaron parte de los recursos y ahora se prevé para el año venidero también, a eso se agrega que el FEEI recibe 25% de los 26% anterior.

Recortes aprobados en Diputados

Diputados en la sesión extraordinaria del martes 10 aprobaron, a partir de la recomendación dada en su dictamen por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, la utilización de US$ 17 millones de los fondos del FEEI para financiar compra de kits y provisión de alimento escolar.

Estos gastos estaban cubiertos inicialmente con recursos del Tesoro y con el cambio de fuente de financiamiento los legisladores liberaron los recursos genuinos para destinar a otros gastos, como la creación de cargos en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública.

Al Fonacide le restaron US$ 18,8 millones para asignar a otros gastos y esta situación pone en riesgo la continuidad de las obras previstas para la realización de los juegos de Odesur, porque las inversiones están financiadas con el saldo de este fondo.

Llamosas expresó que de si se revierte lo aprobado por Diputados, los fondos volverán al FEEI y Fonacide como se planteó en el proyecto Ejecutivo y, por lo tanto, quedarán sin efecto las creaciones de cargos (1.359 principalmente los organismos de la justicia) y otros tipos de gastos implementados con estos recursos. Confía en que la decisión del Senado será finalmente a favor de lo que solicita el Ejecutivo.

Aumento para médicos

En cuanto a la reprogramación aprobada para el Ministerio de Salud Pública, mediante el cual se destinarán G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones) que parte estaban previstos para medicamentos, a fin de cubrir contratación de personal, pago de bonificaciones y aumento salarial con la implementación de la carrera de los médicos, Llamosas dijo que la cartera sanitaria construyó su presupuesto en base a sus prioridades.

“Si Salud entiende que la prioridad es atender la situación del gremio médico y de aquellos médicos que están cumplimiento más de 12 horas por lo que se le asigna una compensación, es una responsabilidad de Salud, siempre que no se salgan de los topes que estableció el Ministerio de Hacienda nosotros no podemos cuestionar las decisiones qeu toman los distintos ministerios”, afirmó.

Dejó en claro, sin embargo, que ante una eventual necesidad que pueda existir Salud no podrá pedir más préstamos para comprar medicamentos porque el Tesoro no está en condiciones de recurrir a más endeudamiento y no ve como alternativa superar el déficit del 3% previsto, porque esto pondría en riesgo la sostenibilidad macroeconómica, salvo que se produzca una catástrofe y no exista otra opción tras agotar la instancia de reprogramación.

Salud en el último momento planteó en Diputados la reprogramación de G. 22.425 millones para el pago de la remuneración complementaria para los que seguirán cumpliendo la carga horaria de 24 horas semanales; G. 70.590 millones para la contratación de personal de salud para cubrir las vacancias que se producirán por la reducción de la carga horaria; y G. 75.485 millones para implementación del escalafón conforme a la antigüedad (aumento salarial).