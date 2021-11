Informe revela que las mamás absorbieron casi toda la carga de las clases virtuales durante la pandemia

El 49%,5 de 530.098 de estudiantes, que representan 262.398, del primero y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) fue acompañado por su madre en el proceso de aprendizaje de clases virtuales durante la pandemia. Mientras que solo un 4,3% lo hizo con su padre, otro 3,3% con su tutor y en un 1,8% de manera independiente. En un 36,2% no respondió la consulta.

De acuerdo al informe, si se toma en cuenta solamente el porcentaje que respondió a la encuesta, que es un 63,8% - ya que en un 36,2% no lo hizo-, la cifra del total estudiantes de la EEB que recibió ayuda de la mamá en el proceso trepa a 77%. Los mayores porcentajes se concentran en edades más tempranas (estudiantes de 6 a 9 años).

Esta evidencia permitió inferir que el núcleo familiar, y en particular la madre, ha asumido una gran responsabilidad en el proceso educativo de sus hijos. Sin embargo, es sabido que no todas las madres son docentes, no conocen todas las materias del plan de estudios, ni cuentan con las herramientas pedagógicas, y además se enfrentan a otros desafíos como atender los quehaceres cotidianos del hogar y sus responsabilidades laborales.

Mucho estrés

Según el informe, este escenario obligó a los padres a realizar esfuerzos superiores para apoyar las actividades escolares de sus hijos, pues en muchos casos los padres no cuentan con suficiente preparación académica, lo que en ocasiones contribuye a aumentar el estrés, la preocupación y la frustración.

Durante el periodo de aislamiento social se interrumpieron las actividades escolares presenciales, implementando múltiples modalidades de educación a distancia como virtual (sincrónica y asincrónica) y no virtual, que a su vez exigió la utilización de una diversidad de formatos y plataformas.

El informe fue presentado esta semana durante un webinar. El trabajo fue encomendado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y desarrollado por el Instituto Desarrollo y First, a través de OEI y con financiamiento de la AECI de la Cooperación Española.

Dificultad e inequidad

El reporte refiere que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, sin embargo, las asimetrías entre lo urbano y rural son significativas cuando se analiza el rol de las madres. La literatura muestra abundante evidencia sobre la situación de inequidad educativa de los estudiantes en contextos rurales, así como diversos estudios e investigaciones nacionales.

