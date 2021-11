Vicepresidente dice desconocer el despilfarro de dinero en Mitic

Enfocado solamente en su campaña política, llegó hoy hasta el distrito de Fram el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. El mismo recorrió varios puntos del país, presentando su candidatura ante los diferentes dirigentes.

Al ser abordado por la prensa acerca del dinero que está actualmente siendo administrado por el Ministerio de Tecnologías y Comunicación (Mitic) y la tercerización a la agencia de Biedermann, dijo que no tenía ni la menor idea de lo que se está realizando con el dinero ni mucho menos de la tercerización de la misma. “La verdad que desconozco ese despilfarro y no quiero opinar, no estoy informado”, fueron las palabras textuales del vicepresidente.

El ministro del Mitic días atrás había informado acerca de que la institución a su cargo llevaría adelante una campaña acerca de la importancia de la vacunación contra el covid-19 y a su vez una información masiva acerca el virus. Esta campaña, según anunció, sería gestionada por la agencia de publicidad Biedermann y que la secretaría del Estado pagaría por el servicio la suma de G. 5.000 millones.

La campaña se llevará a cabo durante tres meses, y hará énfasis en tres puntos principales: la vacunación en la población adulta, en adolescentes y sobre los cuidados que deben aplicarse para prevenir los contagios.