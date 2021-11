Hacienda asegura que fondos para Odesur no afectan a Salud, a Clínicas ni a Diben

El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, explicó esta mañana a ABC que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso asignó los saldos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a diversas entidades públicas, como las gobernaciones departamentales, las universidades nacionales, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras instituciones.

Elizeche aseguró que dentro de este grupo de entidades que recibieron un aumento adicional a lo que tenían asignados en el proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo, no están Salud ni Clínicas ni la Dirección de Beneficencia (Diben), como se dijo ayer.

Lea más: Indignados: directores reaccionan por recorte a Salud para darle a Juegos Odesur

Las críticas en torno a supuestos recortes realizados a los presupuestos de Salud, de Clínicas y Diben surgieron ayer a partir de las declaraciones realizadas por el senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

El legislador, luego de la reunión de la Comisión de Hacienda, que ese día estaba cerrando su dictamen sobre el PGN 2022, declaró a la prensa que la devolución de los recursos al Fonacide para cubrir los juegos Odesur afectaría el presupuesto de Salud, de Clínicas, Diben y otros.

Lo que se dejaría sin efecto son los aumentos

Pero el viceministro de Hacienda aclaró que a Salud, Clínicas y Diben le dieron aumentos en la Comisión Bicameral con los recursos del Tesoro, no con Fonacide, y salieron de los recortes que le realizaron a Aduanas y Hacienda.

Además, reiteró que no va a haber ningún recorte al presupuesto de estas entidades, que en todo caso si se tomara esa decisión lo que pasará es que quedarán sin efecto los montos adicionales que la Comisión Bicameral asignó a las entidades, por encima del proyecto de presupuesto del Ejecutivo.

Señaló que en la versión del proyecto de presupuesto 2022 del Ejecutivo está contemplado recursos para Clínicas, cerca de G. 20.000 millones adicionales para sus contratos para hacer frente al Covid-19, para medicamentos y equipamientos y sobre este monto, consiguieron otros G. 20.000 millones en la Comisión Bicameral.

Lea más: PGN 2022: Senadores critican a Salud por destinar fondos para medicamentos a salarios

En el caso de Salud, agrego el viceministro, en el proyecto Ejecutivo se le asegura un presupuesto de casi US$ 1.200 millones, mayor al presupuesto del año de pandemia, mientras que los G. 20.000 millones que le otorgaron como adicional en la Comisión Bicameral fue a pedido de algunos hospitales.

Fondo de contingencia y de la discordia

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso había conformado un “fondo de contingencia” por US$ 48 millones, a partir de recortes realizados al Ministerio de Hacienda, el aumento de aportes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la inclusión de bonos soberanos emitidos en 2020, uso de los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y la inclusión del saldo de caja del Fonacide.

Reasignaron dichos recursos a diferentes instituciones que los parlamentarios consideraron que tenían prioridades que atender el próximo año, entre estas prioridades se crearon 1.359 cargos para los organismos de justicia y las universidades nacionales, principalmente. También redestinaron los recursos para “recursos humanos” de Clínicas, aunque no aclaran si son nuevos contratos, recategorizaciones o aumentos salariales; así como a Ineram, Incan, Trauma y otros, también sin dar más detalles.

Del Fonacide se llevó G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones) y del FEEI G. 119.000 millones (US$ 17 millones), distribución que luego fue aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria del miércoles 10, en donde se dio media sanción con modificaciones al PGN 2022 presentado por el Ejecutivo.

Lea más: Ejecutivo pide al Senado revertir modificaciones al PGN 2022

El proyecto de ley será analizado mañana, en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, pero en los días previos el Ejecutivo, a través del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, se reunieron con los senadores para solicitar que estos fondos sean devueltos para los fines que fueron asignados en el proyecto Ejecutivo.

Recomiendan devolver esos fondos

En el caso del Fonacide, Hacienda argumentó que los fondos están previstos para proseguir las obras de infraestructura para la realización el próximo año en Asunción de los juegos Odesur; en tanto que lo que atañe al FEEI, son recursos que están previstos para la ejecución de proyectos plurianuales y que su reducción afectaría desde 2023 a programas como Becal, Prociencia, Niñez y otros.

Ante el pedido realizado y las críticas desde distintos sectores de la sociedad por los recortes aplicados en Diputados a estos dichos fondos, principalmente, la Comisión de Hacienda del Senado decidió recomendar devolver la totalidad de los recursos al Fonacide y asegurar las obras para Odesur; en tanto que en el caso del FEEI la reposición sugerida es de G. 98.000 millones (US$ 14 millones) del total que le habían recortado en Cámara Baja, quedando un remanente de G. 21.000 millones (US$ 3 millones) que serían destinados al sector social (no quedó claro la distribución).

Lea más: PGN 2022: recomiendan devolver G. 98.000 millones al FEEI

El Senado decide mañana sobre las modificaciones que fueron aprobadas por Diputados y, en principio, muchos de estos planes aprobados serán revertidos y otros serán confirmados, lo que hará que el PGN 2022 vuelva a la Cámara Baja para una segunda ronda de estudio.