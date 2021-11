Juan Carlos Wasmosy: “Las conclusiones sobre el informe de la CGR son equivocadas”

En un documento que consta de dos páginas, el expresidente Juan Carlos Wasmosy señaló desde sus primeras líneas que el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la supuesta deuda del Paraguay con Itaipú es cuestionada desde diferentes ámbitos, hasta por prestigiosos técnicos del sector eléctrico, por lo que dichas conclusiones son equivocadas.

Wasmosy basa sus cuestionamientos afirmando que existe un informe de la Dirección Financiera de la entidad cuyas conclusiones rechazan con argumentos técnicos el informe de la CGR. Señala también que el propio director financiero de Itaipú, Carlos Fabián Domínguez Azuaga, manifestó públicamente en una reunión en la Unión Industrial del Paraguay (UIP) su desacuerdo con el informe de la CGR.

“Al respecto, la denominada ‘deuda espuria’ mencionada en el informe de la CGR, supuestamente originada en el periodo 1985-1990 como consecuencia de menores tarifas aplicadas que arrojaron una reducción de ingresos de Itaipú para cumplir sus compromisos financieros de entonces, fue extinguida con la ‘primera gran renegociación de la deuda de Itaipú con Electrobras realizada en 1990, conforme registros obrantes en la Dirección Financiera de la Entidad Binacional. Por lo tanto, es incorrecto que la misma se arrastró y siguió creciendo hasta 1996, hasta convertirse alegadamente en una deuda vencida de US$ 4.193 millones con Electrobras”, afirma Wasmosy.

El senador da a entender también a Cáceres que, al no pronunciarse al respecto, además de los hechos ya mencionados, la suma de estos causan daño a la imagen de la Entidad Binacional, así como a la honorabilidad de personas que no tienen la oportunidad ni los elementos para defenderse, porque quien tiene la verdad y los documentos (Itaipú) no responde ni desmiente públicamente el informe de la CGR. “Se desconocen los motivos, aunque circulan rumores de falta de autorización superior para el efecto por motivos electorales”, apuntó.

Wasmosy solicita que la Itaipú Binacional se manifieste públicamente sobre el informe de la CGR de julio/2021, rechazando los puntos del mismo con amplia difusión pública y con copias a la Fiscalía General del Estado. También pide que se desmienta o confirme la existencia del informe elaborado por la Itaipú Binacional MD y que en el caso de que se constate algún acto lesivo para los intereses de Itaipú, relacionado con el informe de la CGR, se haga la denuncia correspondiente.