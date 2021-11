Organizaciones del Paraguay y del Brasil inician mañana en Foz un seminario sobre soberanía eléctrica

El seminario ampliará la discusión sobre energía, integración, soberanía energética y eléctrica: el papel del Estado y el cumplimiento de los derechos humanos y socioambientales. Entre otros temas, se hablará de la privatización de Eletrobrás; la revisión, en 2023, del Anexo C de Itaipú, en el contrato que establece las bases financieras y la prestación de servicios de electricidad entre Brasil y Paraguay; la integración de la deuda, tarifa, soberanía y electricidad.

El evento se realizará en formato híbrido, con transmisiones en vivo en las redes sociales, vía Zoom, y también de manera presencial, en Foz de Yguazú (Brasil), en el Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi), con el protocolo de cuidados sanitarios contra el covid-19.

A partir del encuentro inicial, la propuesta de las organizaciones y movimientos participantes es crear una coordinación permanente, para promover acciones conjuntas e intercambio de informaciones.

La realización del seminario es una iniciativa conjunta entre la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, Coletivo Nacional dos Eletricitários (Brasil), Confederación de la Clase Trabajadora - CCT (Paraguay), Sociedad de Comunicadores del Paraguay (Paraguay), Frente por una nueva política energética para Brasil, Movimiento de Afectados por Represas (MAB - Brasil), Jubileo Sur / Américas, Jubileo Sur Brasil, Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande, Paraguay), Sobrevivencia - Amigos de la Tierra Paraguay.

Lea más: Itaipú en el 2021 es el tema de un seminario

La programación (sujeta a cambios), prevé la apertura a las 14:00 y a las 14:10, el arranque con el análisis de coyuntura: el modelo de desarrollo y la demanda de energía: ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy?, a cargo de Oscar Rivas (Paraguay), de Sobrevivencia (organización ambiental) y Camila Moreno (Brasil), del Grupo Carta de Belém e investigadora de la Universidad Humboldt (Alemania). Moderará, la exviceministra de Minas y Energía de nuestro país, Mercedes Canese, por el Frente Guazú (Paraguay).

En el panel sobre “Energía e integración eléctrica en el Mercosur”, a las 15:00, la Mesa 1 de “Energía, medioambiente y sociedad”, hablará sobre el “Derecho a la electricidad como un derecho humano”. Los panelistas serán Tania Ricaldi (Bolivia), del Grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia y Victorio Oxilia (Paraguay), de la Universidad Nacional de Asunción.

A las 16:00, la Mesa 2, de “Integración energética regional en beneficio de los pueblos y el capital”, abordará los “Sistemas eléctricos en el Mercosur, crisis de suministro, integración eléctrica en beneficio de los pueblos”. Los panelistas serán Déborah Werner (Brasil), del Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional y Roberto D’Araújo (Brasil), del Instituto Ilumina.

Para las 17:10, la Mesa 3: “¿Energía limpia, para quién?”, sobre “Energía eólica y solar complementarias a la hidroeléctrica”, será abordada por Heitor Scalambrini, profesor jubilado de la Universidad Federal de Pernambuco y activista antinuclear (Brasil) y un representante de AUTE – Sindicato eléctrico (Uruguay).

Lea más: Representantes de ministerios de energía del Mercosur hablan sobre la integración eléctrica

Día 2

El jueves, segundo día del seminario, abrirá a las 9:00 con la Mesa 1: “Impacto de las privatizaciones en el Cono Sur”, abordando “El papel del Estado en los sistemas eléctricos de la región; modelos privatizados de Argentina, Puerto Rico, México y Chile”. Se referirán al tema Esteban Montanía (Paraguay), secretario general de Sitrande; Julio Acosta, de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; Ángel Figueroa Jaramillo (Puerto Rico), de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y Víctor Bahamonde, encargado nacional de organización y crecimiento de Modatima, profesor de historia, máster en Gobierno, políticas públicas y territorio.

A las 10:00, seguirá con la Mesa 2: “Retoma del patrimonio público en el sector eléctrico”, acerca de los “Sobrecostos de la privatización, presencia del Estado, los pueblos y un modelo eléctrico integrado”. El panelista será Adolfo Mendoza (Bolivia), parlamentario del Mercosur, expresidente de Parlandino.

Una hora después, la Mesa 3: “Eletrobrás: impactos de la privatización”, tratará sobre las “Consecuencias y acciones contra la privatización”, con panelistas como Clarice Ferraz (Brasil), del Instituto Ilumina y Fabiola Latino (Brasil), del Coletivo Nacional dos Eletricitários.

En la tarde, a partir de las 15:00, se reunirá la mesa de articulación entre las organizaciones participantes.

Día 3

El viernes, la actividad se basará en el Panel 3 – Revisión del Anexo C de Itaipú (2023). La Mesa 1: “Itaipú, luchas y desafíos”, sobre “El acuerdo Lugo-Lula y las expectativas para la revisión del Anexo C de Itaipú en 2023″. Los panelistas serán Ricardo Canese (Paraguay), de la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional y parlamentario del Mercosur (Frente Guasu) y Celso Amorim (Brasil), ex ministro de Relaciones Exteriores (a confirmar).

A las 10:00, la Mesa 2: “Itaipú y las represas: los impactos sobre los territorios de los pueblos originarios”, sobre la “Deuda socioambiental, preservación de ecosistemas, reparación a los pueblos indígenas”, contará con Cristóbal Martínez – Tekoha Sauce, representante de los pueblos indígenas Avá-Guaraní afectados por la usina de Itaipú y Celso Ocoy, coordinador regional de la Comisión Guaraní Yvyrupa Nacional, Aldea Tekoah Ocoy como panelistas.

Luego, desde las 11:00, la Mesa 3: “2023 y la revisión del contrato entre Paraguay y Brasil: avanzar en la soberanía de los pueblos”, acerca de los “Aspectos centrales de la revisión del Anexo C de Itaipú”, tendrá como panelistas a Mercedes Canese (Paraguay) y Leonardo Maggi, de la Coordinación del MAB. De 12:00 a 13:00 se abrirá el panel a debate, con preguntas y respuestas, y comentarios finales.