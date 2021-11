Apelan arresto de acusado por crimen de la niña Vivian

Por mayoría, los camaristas María Lourdes Cardozo y Óscar Rodríguez Kennedy revocaron la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Gloria Garay el 22 de octubre pasado, mediante la cual se rechazó la revisión de medidas planteada por la defensa del acusado Luis Ángel Servián Rotela.

El tercer integrante de la sala, Fabriciano Villalba, votó en disidencia por considerar que correspondía la libertad.

La Cámara concluyó que se ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva, que en este caso es de 5 años. La defensa argumentó además, que el acusado está afectado por distintos problemas de salud.

En su presentación, Penayo destaca la persistencia del peligro de fuga y de obstrucción a la justicia en el caso de Servián, acusado como coautor por el homicidio doloso de la niña Vivian y por tentativa de homicidio de su tío Alessando Zanotti Cavazzonni. Asimismo, el letrado cuestiona que el Tribunal no haya considerado además, que a más de cinco años del crimen, el juicio oral y público se ha suspendido en tres ocasiones a raíz de reiterados recursos dilatorios planteados por las defensas.

“El proceso penal tiene una antigüedad de 5 años y 9 meses sin haberse iniciado el juicio oral y público, por culpa exclusiva y suspensión directa durante tres oportunidades por los nueve abogados defensores de los siete agentes de la Senad acusados, lo que equivale a señalar que la falta de realización del juicio oral se debe en forma exclusiva a los reiterados incidentes, nulidades, recusaciones y las múltiples chicanas y medidas dilatorias presentadas y planteadas por los abogados defensores de los acusados, conforme a constancias de autos que fueron ofrecidas como prueba de lo manifestado”, sostiene Penayo.

“Con relación al acusado Luis Angel Servián Rotela, sus abogados han planteado numerosos e incontables incidentes, apelaciones, recusaciones, presentación de denuncias, ante el Jurado de Enjuiciamiento, casaciones ante la Corte, etc. etc, entre otras cuestiones dilatorias del presente proceso. Por dicha razón, no se ha podido aún realizar el juicio oral y público, que tiene una posibilidad de sanción de más de 10 años de sanción penal por el hecho punible de homicidio doloso, previsto en el art. 105 del CP y la Ley 3.440/08 para los acusados, por lo tanto, la medida cautelar de más de 5 años del acusado, por lo tanto, la medida cautelar de más de 5 años del acusado, es el resultado de las múltiples dilaciones mencionadas y lo ofrezco como prueba las constancias de autos y de la carpeta fiscal, donde constan las reiteradas y repetidas dilaciones a través de múltiples presentaciones de la defensa técnica, cuando en puridad, ya debió haber realizado el juicio oral y público hace muchos años, debiendo aplicarse las sanciones penales pertinentes”, argumentó Penayo.

Operativo con saldo fatal

Vivian Paredes Zanotti, de 3 años, falleció tras ser baleada durante una persecución realizada por agentes antidrogas en en la compañía Itá Ybate’i de Nueva Italia, en la tarde del 18 de junio del 2016.

Sin mediar palabras, los agentes –que no portaban identificación alguna y ni tenían vehículos con logotipo de la institución– abrieron fuego contra la camioneta guiada por el empresario Ulrico Zanotti Cavazzoni, quien se retiraba de la granja “Manuelita” –arrendada por la familia–, acompañado de su esposa Ana Franco, su hijo Alessandro y su nieta Vivian. Esta falleció al día siguiente y Alessandro recibió 3 disparos, pero sobrevivió.

En la ocasión, el hijo de don Ulrico, Alessandro Zanotti Cavazzoni, de 30 años, recibió 3 disparos, y su nieta Vivian, un disparo en la cabeza que le costó la vida.