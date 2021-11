La CCCP advierte a no vacunados que es impensable siquiera volver a un confinamiento

Los números que registra una parte del comercio en este segundo semestre ya son iguales o mejores que en el mismo periodo del año anterior a la pandemia, el 2019, hecho que demuestra que la reactivación de la economía ya está presente. No obstante, preocupa que esa tendencia no vaya de la mano con la muestra la vacunación de la población, “que no es culpa del Ministerio de Salud”, según dijo en una entrevista el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), Jorge Mendelzon.

El líder empresarial añadió que es muy importante que la ciudadana sea consciente y que acuda a recibir las dosis contra el covid-19, porque la vacunación “es la única forma” que se tiene para minimizar los riesgos de ir a terapia o de evitar el fallecimiento, en casos de contagios.

Peligro latente, la tercera ola

“Vemos con mucha preocupación, como un peligro latente, lo que está ocurriendo en Europa con la tercera ola del covid-19; creemos es una amenaza y debemos tomarla con mucha responsabilidad porque no existe condición económica alguna que permita siquiera pensar un volver a un confinamiento, eso es algo absolutamente impensable”, expresó.

Lamentó que existan personas jóvenes e inclusive personas adultas que por diversos motivos son reacias a vacunarse, generando baja concurrencia a los centros de inmunización; y que en contrapartida se reporta un incremento de pacientes con covid-19, que en su mayoría no recibieron la inmunización contra este virus.

“La vida human es y será siempre lo más importante, pero se debe entender que sin economía no se podrá sostener la salud”, expresó.

Recordó que su gremio desde el primer momento desarrolló campañas de concientización para evitar contagios del covid-19 y ahora para acudir a la vacunación.

