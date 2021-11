Reajustes por efectos del mínimo y suba a docentes fueron confirmados en PGN 2022

La Cámara Alta no puso objeción a la versión aprobada inicialmente por la Cámara Baja, que en algunos casos ya fueron previstos por el Poder Ejecutivo en el proyecto que presentó al Congreso a inicios del mes de setiembre, entre estos el reajuste salarial por efecto de la variación del mínimo y así también algunos aumento salariales.

En cuanto al reajuste del 4,4% del sueldo mínimo registrado en el mes de julio pasado, tiene un impacto en el PGN 2022 del orden de los G. 126.891 millones (US$ 18,1 millones) ya que el salario de varios sectores públicos están indexados a esta variable, entre ellos policías, militares, gobernadores y miembros de juntas departamentales.

Los funcionarios que ganan actualmente por debajo del mínimo, percibirán desde el próximo año G. 2.289.324 mensuales; a estos se suman los policías y militares que tendrán un reajuste del 4,4% en su escala salarial; así como también los 17 gobernadores y 246 miembros de juntas departamentales.

Los datos que fueron expuestos en su momento ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, indican que la nueva escala salarial para militares tiene un costo de G. 39.448 millones (US$ 6 millones); de los policías G. 74.181 millones (US$ 11 millones); para el sector público G. 11.860 millones (US$ 2 millones); y para las gobernaciones G. 1.402 millones (US$ 200.000).

Pensionados del Estado

Además, se ajustan igualmente la pensión para adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, que equivale al 25% del salario mínimo (G. 572.331 mensual); los beneficios para los veteranos de la Guerra del Chaco se ajusta al nuevo jornal mínimo: la pensión representa 24 jornales mínimo (G. 2.113.224 mensual) y el subsidio a 56 jornales mínimo (G. 4.930.856 mensual).

En cuanto al aumento salarial, para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), se impacta el 11% que percibieron desde octubre pasado y desde julio del año que viene otros 5%.

También la reprogramación realizada para el personal médico del Ministerio de Salud Pública, que recibirán bonificación los que sigan trabajando más de 12 horas y aquellos que ingresen dentro la carrera a ser implementada, tendrán un incremento salarial por la vía de la recategorización.