Ante nueva variante ómicron, advierten de restricciones para viajeros provenientes de Sudáfrica

Ante la alarma por la circulación de la nueva variante del COVID-19 ómicron, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, confirmó que queda restringido el acceso para viajeros provenientes de Sudáfrica.

La restricción no se aplica para aquellos paraguayos residentes, así como tampoco para extranjeros o diplomáticos que vivan en nuestro país. Ellos sí podrán ingresar pero guardando una cuarentena de 10 días y al quinto día realizarse un PCR.

Esta nueva medida se controlará con un filtro de acuerdo a las declaraciones juradas de las personas.

Una vez que estas declaran, se les revisa el pasaporte para corroborar de qué país provienen. Con respecto a las escalas que realizaron los viajeros, esto se verifica con las compañías aéreas.

Hoy se reúnen para coordinar

Justamente este lunes a las 16:00 se realizará una reunión entre Migraciones y las compañías aéreas para ponerse de acuerdo en la manera en que controlarán los vuelos.

Con respecto a los ingresos que se registraron en los últimos 15 días, se produjeron siete, de los cuales ya salieron prácticamente todos, detalló Arriola.

Señaló que en los 15 días mencionados, de estas siete personas citadas tres ingresaron de Sudáfrica y cuatro de Namibia.

El objetivo de la reunión de esta tarde es coordinar con las compañías aéreas y todos sus países de conexión para que ya no embarquen a las personas que provengan de esos países.

“Sin colaboración de las aerolíneas no podremos porque no tenemos vuelos directos de ellos. Dependerá de que sus compañías aéreas conectadas con compañías africanas sean las que ya no permitan el ingreso para hacer esas escalas”, detalló Arriola.

Con respecto a los que ingresaron provenientes se Sudáfrica, ya se constató que no estaban enfermos y sus datos ya están a cargo del Ministerio de Salud, así como sus conexiones y de dónde proviene cada uno.

Siguen tratativas con Argentina

En otro orden, fue consultada con respecto a cómo están avanzando las conversaciones con Argentina. Ante esto respondió que la respuesta de su par es que hasta que no tengan solicitud de sus gobernadores no habilitarán su corredor seguro.

“Estuve conversando con la directora de Migraciones para que nos avisen si reciben alguna novedad por parte de las provincias. Hay que coordinar ambas Migraciones, ambos ministerios, ambas policías, ambas armadas. Hay que intercambiar protocolos y definir cupos. Se requiere casi dos días de reunión porque cada lado tiene que manifestar qué es lo que quiere”, aclaró Ángeles Arriola.

Con respecto a los que quieran venir de Argentina, la funcionaria explicó que lo pueden hacer por cualquiera de nuestros puestos, y los paraguayos que quieran venir con sus vehículos pueden hacerlo.

Condiciones para viajar

Las condiciones que se requieren son el test de antígeno 24 horas antes o PCR antes de las 72 horas de viajar. Además, se debe presentar la declaración jurada y el seguro con cobertura COVID.

Argentina debe comunicar eventualmente cuáles son las exigencias para la habilitación del corredor seguro para cada paso.

Con respecto a los que vienen de España, se les exige lo mismo: el antígeno 24 horas antes declaración jurada y la ficha de salud.

En cuanto a los que vienen vía Puente de la Amistad, para salir también deben tener vacunación contra la fiebre amarilla.

Los brasileños que vengan de su país deben tener vacunación contra fiebre amarilla con diez días de anticipación como mínimo para el ingreso, además del antígeno 24 horas antes y llenado de la ficha de salud.