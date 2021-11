MEC niega que haya “instrucciones de no aplazar” a alumnos, pero sí hay “mayor ponderación”

Muchos docentes se comunicaron para denunciar un secreto a voces: que no pueden aplazar a los estudiantes pese a que no hayan aprendido lo suficiente para avanzar al siguiente grado. Al respecto, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, aseguró que no hay ninguna orden directa al respecto ni normativas vigentes que lo permitan.

No obstante, comentó que hay un nuevo formato de evaluación que permite una “mayor ponderación al proceso” y no tanto a los exámenes. Explicó que la pandemia golpeó duramente a los estudiantes y, mientras que unos se adaptaron a la virtualidad, otros apenas pudieron recibir fotocopias de las clases por no tener acceso a internet. Aseguró que es muy difícil que los niños aprendan correctamente en ese contexto.

“Para ese chico tenemos que generar medidas de contingencia que nos lleven al próximo año a hacer un curso rápido sobre cuestiones que son básicas y esenciales. En eso estamos, vamos a tratar de aportar y a poder ir cortando esa brecha que antes de la pandemia ya teníamos en Paraguay”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Días atrás, la viceministra Alcira Sosa había indicado que desde el primer al tercer grado, la promoción es “necesariamente asistida” en esta época, apelando a los distintos ritmos de aprendizaje de los niños más pequeños. “No se da la repitencia en esos años, sino que se hacen promociones asistidas. En medio de la pandemia lo que se hace es garantizar el vínculo con la escuela”, agregó y resaltó que no se puede castigar al pequeño que, a pesar de todo, sigue estudiando.

Insta a denunciar órdenes irregulares

Ante las numerosas denuncias, el ministro Brunetti agregó que si existen órdenes irregulares desde las supervisiones locales, los docentes deben pedir la normativa que avale la orden y, si no existe, presentar una denuncia ante el Departamento de Monitoreo y Anticorrupción del Ministerio de Educación.

En otro momento, recordó que el MEC se encuentra en pleno proceso de transformación educativa y mañana se llevará a cabo el primer congreso en que se mostrará el proyecto del primer acuerdo que dará pie al proceso que durará al menos 10 años.

Finalmente, reiteró que, pese a las advertencias de docentes de que no se volverá a la presencialidad el año que viene, insistió en que el objetivo principal del Gobierno es volver a las aulas. Dijo que una cuarentena total o “que se cierre todo” es lo único que podría evitarlo. “La lógica que sostuvimos es que lo último que se debería cerrar es la escuela y lo primero que se debería abrir es la escuela”, sentenció.