Villalba apela a la oposición para no intervenir Central

Al referirse sobre la posición de la bancada de Colorado Añetete dijo que no cree que lleguen a analizar. “Vi que el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, candidato a presidente de ellos, les instó a patrocinar para que se dé la intervención, entonces a partir de ahí yo no sé si van a analizar, sí sé que van a votar por la intervención y no importa que la obra este o no este ahí, es una cuestión política para ellos”, indicó.

Lea más: “Lalo” Villalba, con vínculos con narcotraficantes, asume la defensa política de Hugo Javier

Mencionó que la comisión especial de intervención a la Gobernación de Central está integrada por 13 diputados, de los cuales 4 son de Honor Colorado. “A mí no me interesa la opinión que den (por Colorado Añetete), porque la sociedad va a pensar que su opinión es interesada. A mí me interesa la opinión que den los otros nueve, y a ellos les convino a que no traten esta cuestión en un gabinete y en una burbuja dentro de la Cámara de Diputados, vamos en el terreno”, indicó el exdiputado cartista y senador en espera para asumir en reemplazo del senador Enrique Riera, quien iría como embajador ante la OEA.

Sin separación del cargo

Villalba mencionó que cuando se aprueba la intervención del Ejecutivo se suspende en sus funciones al intervenido y se queda fuera de la institución y el interventor del Ejecutivo asume ciertas funciones, entre ellas el ser ordenador de gastos.

“El Gobernador es una persona electa, la intervención es un proceso por el cual vamos a negar la voluntad popular. Vamos a revocar la voluntad popular. Si estas en un cargo, y para que se controle si estás haciendo bien algo, dónde esta la justicia, porque no va la Contraloría y los auditores del Ejecutivo. ¿Para que le van a sacar?”, indicó Villalba al señalar que hay cientos de instituciones que son auditadas y no son suspendidas en sus funciones