Exintendente de Encarnación niega vinculación con tragamonedas y pide investigación

Quiero aclarar convenientemente que mi administración no tiene nada que ver con la desaparición de esas máquinas, es más, yo había dado expresa orden de que no se debía hacer absolutamente nada que no estuviera estrictamente ajustado a los procedimientos legales. El juez de faltas tenía instrucción de no realizar ninguna acción que no se pudiera resolver dentro del periodo de transición, refirió el político.

La desaparición de al menos 30 de los aparatos tragamonedas, de un total de 45, que se encontraban en depósito en una sala del Centro Cívico fue detectada días atrás, durante un inventario ejecutado en el marco del proceso de traspaso de mando de la anterior administración a la actual, que asumió el 10 de noviembre pasado.

De acuerdo a nuestra fuente, quien pidió reserva, existe la presunción de que la desaparición se produjo durante el periodo de transición en el municipio, y adelantó que está en curso una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho, y quiénes eventualmente pueden resultar responsables.

Las máquinas habían sido requisadas por la Municipalidad de Encarnación en diferentes procedimientos, entre los meses de abril y mayo del corriente año, por operar sin habilitación municipal y en sitios no adecuados.

“Podíamos ‘blanquear’ si queríamos”

El exintendente Remezowski ocupó la administración comunal desde el seis de julio hasta el 10 de noviembre pasados, en reemplazo de Luis Yd Sánchez, quien había renunciado para postularse al cargo de intendente por un nuevo periodo, y reelecto el 10 de octubre último.

Remezowski fue enfático al afirmar que la desaparición de los tragamonedas no se produjo durante su breve periodo de gobierno, y que incluso había dado directivas expresas de que esas máquinas debían permanecer, en contra de numerosos pedidos e incluso el enojo de algunos dirigentes.

Nosotros si queríamos hasta podíamos “blanquear” esa situación y liberar las máquinas. Pero no lo hicimos, al contrario, yo particularmente estoy en contra del funcionamiento de esas máquinas, por lo que no me prestaría a que fueran liberadas, señaló.

Durante la anterior administración comunal, las entonces concejalas municipales, Ana Palacios (ANR) y Carolina de Schmalko (ANR) habían advertido al Ejecutivo comunal sobre el riesgo para la salud mental de los menores de edad que estos aparatos funcionen en sitios no habilitados para el efecto, por el peligro de incentivar en niños un trastorno mental conocido como ludopatía.

Los aparatos tragamonedas habían sido requisados conforme a lo que establece la Ley 620/76, que fija competencia exclusiva a los municipios para la habilitación de las casas de juego donde operan estos dispositivos de juegos electrónicos, y el cobro del tributo correspondiente.

El proceso abierto con la incautación de estos aparatos está a cargo del juez de falta, Roque Paiva, quien desde mayo pasado tiene pendiente resolver el destino final de estas máquinas. Hay un pedido del intendente Yd para que las mismas sean destruidas, como ya aconteció durante una intervención municipal en el año 2018, ya durante el primer periodo de gobierno de Luis Yd.

El juez declaró ante este medio que no estaba enterado de la desaparición de las máquinas, y justificó que todavía no se expidió sobre el tema porque el caso todavía se encuentra en etapa investigativa.