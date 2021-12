El ganado vuelve a subir de precio y llega a US$ 3,85 por Kg.

El precio del ganado al gancho mantiene un ritmo ascendente y volvió a trepar en la fecha, ubicándose en US$ 3,85 por kilogramo para el caso del novillo para la Unión Europea (UE), mientras que el novillo tipo OM/Chile subió a US$ 3,80 por kilogramo. Dichas cotizaciones representan un incremento de US$ 0,30 y US$ 0,35 por kilogramo, respectivamente, en comparación a octubre pasado, según el informe de la Comisión de Carne, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).