Camión tuvo fallas mecánicas, se descontroló y chocó contra un auto en Villarrica

Los primeros informes indican que el camión transportaba aserrín y perdió los frenos justo cuando intentaba subir por una pendiente. El vehículo no tuvo la potencia necesaria, empezó a ir hacia atrás. Con el intento del chofer de controlar su camión, este se volcó encima de la parte trasera de un auto Kia que estaba quieto frente a la vivienda de la propietaria.

Arístides Noguera López de 45 años es el camionero y la empresa en la que trabaja se llama Aserradera y Materiales de Construcción “Santo Tomás”. Noguera dio negativo al alcotest, según indicó la Policía Nacional. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

Herme Quintana, es padre de la dueña del auto dañado, manifestó que los vehículos de gran porte no tienen permitido circular por la zona urbana, y que para ello está la ruta PY 08 Doctor Blas Garay. El otro dato llamativo es que además que llevaba sobrepeso, no estaba habilitado por la Dirección Nacional de Tránsito (DINATRAN) con los documentos necesarios.

Lamentó también posible perjuicio a equipos de odontología

Quintana comentó que en el interior del Kia hay valiosos elementos de trabajo de su hija, y que posiblemente habrían sufrido alguna avería con el tremendo choque.

“Hasta el momento no he tocado aún el vehículo, quiero abrir porque los equipos odontológicos de mi hija están adentro, quiero abrir a ver en qué situación están, estoy esperando la presencia de la Fiscalía o la policía para ver la situación, no quiero que ellos digan que yo a propósito hice algún daño”, aclaró Quintana, muy preocupado.

No es la primera vez

Lo llamativo del hecho, es que esta familia es víctima constante de accidentes de tránsito. Este es el segundo percance similar. Semanas atrás un vehículo colisionó por la muralla de su vivienda generando daños materiales.

La víctima aclaró que él necesita que como mínimo se le devuelva un vehículo igual, porque el de su hija quedó inservible “y ojala que los insumos de odontología no estén dañados porque son muy caros”, agregó. También dijo que la Dirección de Tránsito de la municipalidad local debería tomar cartas en el asunto para solucionar el inconveniente.

El tremendo accidente ocurrió sobre la calle Boulevard Caballero entre Capitán Dematei y Don Bosco. Se notificó a la agente fiscal de la unidad penal número cuatro, abogada Noelia Soto Godoy, quien dispuso la entrega de ambos vehículos a sus propietarios.

