Sobre zancos llegó hasta Caacupé para agradecer por su salud y su trabajo

Saludando a todos y sonriente, Ever Pintos, iba tranquilamente llamando la atención de conductores y transeúntes sobre la Ruta 2 Mariscal Estigarribia con dirección a la Villa Serrana.

Caminaba sobre zancos, con un largo pantalón de patas anchas con cuadros de color naranja y blanco, una remera amarilla de Bob Esponja, un sombrero color fucsia y nada más que una cinta de embalar en la mano.

Le preguntamos para qué la cinta, y dijo “para ajustar el seguro de mis pies a los zancos”. El promesero es oriundo de la ciudad de Caacupé pero todos los años va hasta Kurusu Pablito, para que una vez colocados de forma segura sus zancos a las plantas de sus pies, inicie su marcha rumbo hasta la morada de la Santa de su devoción.

“Desde hace siete años que peregrino de esta forma, solo el año pasado no vine por la pandemia, pero ahora retomamos la marcha. No descanso por gusto, sino, no es promesa. Solo me quedo si siento que las cintas que sujetan mis pies están flojas por el esfuerzo, para eso llevo la cinta conmigo, nada más”, expresó Ever, sonriente y seguro.

Preguntado sobre el motivo de su peregrinar, el mismo contestó; “vengo a agradecer por mi salud, por mi trabajo en estos tiempos tan difíciles, por el bienestar de mi familia, por todo lo que tengo. También a hacer nuevas promesas”, expresó Pintos mientras seguía su marcha.