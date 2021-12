Preocupa presencia de la mafia italiana en frontera con el Brasil

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, señaló que se encuentran en una cooperación activa con Brasil y que el trabajo ahora es formalizar los convenios con respecto a preocupaciones como la presencia de la mafia italiana trabajando conjuntamente con el PCC.

Pérez resaltó que la cooperación con países de la región sigue siendo bastante cercana y que, por ejemplo, con el Brasil, Paraguay tiene un trabajo muy cercano a nivel Policía Nacional, Ministerio del Interior, unidades especializadas y también en materia penitenciaria.

Apuntan a no darle “comodidad” a grupos criminales

Destacó que el sistema que usan en las penitenciarías federales de Brasil es bastante efectivo y que justamente por eso es que los líderes de los grupos delincuenciales vienen todos hacia Paraguay, con la idea de que aquí no serán molestados.

Pero, dijo Cecilia, uno de los objetivos del ministerio a su cargo es que los criminales tampoco encuentren cómodo quedarse aquí.

Indultos, recién en enero

En otro momento, la ministra dijo que se está estudiando la posibilidad del indulto anual a internos, aunque ya se estaría dando en enero del próximo año.

“Tema indultos no vamos a llegar para Navidad. No quiero dar números porque los filtros todavía no están terminados y nosotros siempre dijimos que preferimos indultar tres o cuatro bien merecidos que a cantidades de personas que no se merezcan”, expresó la ministra.

Hay miedo a vacuna antiCOVID

Con respecto a la vacunación de internos en las penitenciarías, la ministra dijo que este trabajo está bastante avanzado, aunque en centros penitenciarios que son clave, como por ejemplo Tacumbú, todavía se tiene dificultad para avanzar con la inmunización, “porque hubo un fallecido y corrió la voz de que era a consecuencia de la primera dosis de la vacuna, por lo que tenemos cierta resistencia”, comentó Pérez.

En cuanto a los protocolos sanitarios, comentó que se siguen practicando sobre todo ahora, teniendo en cuenta la amenaza de la variante ómicron, que genera preocupación también en la población penitenciaria.