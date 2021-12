“Acaban de secuestrar a un colono pobre”, resalta jefe de Antisecuestro

En relación a la vida de Peter y su familia, el comisario Nimio Cardozo dijo que se trata de personas humildes. “Peter es un electricista que se gana el día a día trabajando, vive en una casa alquilada. Este grupo terrorista no está cumpliendo con su filosofía de golpear a la clase oligarca o a la clase económica que busca el monopolio, como ellos dicen. Acaban de secuestrar a un colono pobre, que no tiene un ingreso mensual ni se dedica a la agricultura o ganadería. Estamos analizando por qué secuestran a un colono trabajador que no tiene la capacidad económica para pagar lo que ellos exigen. Es muy llamativo el caso”, apuntó.

Por otro lado, en cuanto al pago del supuesto rescate, el comisario dijo que conversaron con la familia y le señalaron que esto no garantiza que Peter vuelva con vida, pero que la familia decidió de todas formas buscar la manera de reunir el dinero para cumplir.

No confirma identidad pero dice que son “miembros históricos del EPP”

Así también, señaló que no confirman oficialmente la identidad de los dos miembros del EPP que fueron reconocidos por los testigos, pero sí que se trata de dos “miembros históricos” del grupo criminal.

“Son dos personas reconocidas, pero las identidades no fueron confirmadas oficialmente. Sí confirmé que son dos personas históricas de este grupo EPP, conocidas por todos. No hay confirmación porque queremos ser suficientemente responsables para no generar desinformación”, alegó el comisario.

Consultado acerca de cómo fue posible que los testigos reconocieran a los dos supuestos miembros históricos, Cardozo dijo que ellos los identificaron en una entrevista en la que se les mostró fotografías de los integrantes del EPP.

Peter Reimer, colono menonita de 24 años, se desempeña como electricista y fue secuestrado anteayer alrededor de las 19:30 en la estancia Guyra Campana, ubicada entre Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, mientras estaba trabajando, según se reportó.

Se presume que los autores del secuestro serían miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes dieron como plazo el próximo lunes 13 de diciembre para que los familiares entreguen US$ 500.000 en víveres a comunidades carenciadas para poder liberarlo.