Exportaciones repuntaron 25% a noviembre, generando ingresos por US$ 13.000 millones

De acuerdo con los datos de comercio exterior que publicó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones vienen repuntando, favorecidos por los mejores precios de nuestros principales comodities: granos (soja) y carne.

De acuerdo con los registros históricos del BCP, los ingresos por exportaciones alcanzaron US$ 13.000 millones entre enero y noviembre de este año, US$ 2.592 millones más que el año pasado en el mismo periodo y US$ 1.300 millones más que en igual lapso del año 2019. La importante merma de recursos que sufrieron los exportadores el año pasado se atribuye a los efectos de la pandemia y a las restricciones a nivel mundial.

Exportaciones por rubros

Según se desprende del informe de comercio exterior del BCP, las exportaciones registradas representaron el 76% del total, y estas alcanzaron US$ 9.877,2 millones, cifra que es superior en 26,0% al valor acumulado a noviembre del año anterior. En este grupo se destacaron los envíos de granos de soja (40%), carne bovina (45,5%), aceites de soja (46,3%) y maíz (40,2%).

En cuanto a los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 788,4 millones a noviembre del 2021, superior en 69,3% a lo registrado a noviembre del 2020, lo que confirma una fuerte recuperación también en este rubro.

Por su parte, las reexportaciones que concentran el 19,2% del total exportado por el país, alcanzaron un valor de US$ 2.497,0 millones a noviembre del 2021, con un aumento de 44,4% en comparación al año pasado, esto por el efecto de reactivación de las fronteras, especialmente con el Brasil. Corresponde a productos que ingresan bajo regimen de turismo con un arancel especial, para su venta en frontera (teléfonos, electrónicos, perfumes, y otros).

