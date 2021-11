Ingresos por reexportaciones repuntan 47% pero aún no llegan a nivel de pre-pandemia

Según los datos expuestos hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP) en su informe de comercio exterior correspondiente al mes de octubre del presente año, las reexportaciones sumaron al décimo mes del año US$ 2.229 millones y representan el 18,9% del total de las exportaciones del país. Las reexportaciones son productos en tránsito que ingresan al país para su reventa a países vecinos, principalmente al Brasil.

Cabe señalar, que el rubro de reexportaciones fue uno de los más golpeados durante el tiempo de cuarentena estricta en el 2020 por el tiempo que se mantuvieron cerradas las fronteras con el Brasil. Las ventas en fronteras cayeron en más del 50% al cierre del 2020 y hasta el décimo mes de este año se evidencia un repunte del 47%, aunque todavía no recupera el ritmo de ventas que tenía antes de la pandemia. Según los datos del BCP, las reexportaciones en octubre del 2019 sumaron US$ 2.861 millones y en ese tiempo representaban casi el 30% del total de las exportaciones.

Por exportación ingresó US$ 2.419 millones más

El informe de comercio exterior presentado hoy por el BCP detalla que entre enero y octubre del presente año, el país exportó bienes y productos a los diferentes mercados del mundo que significaron ingresos por valor de US$ 11.819 millones, con un incremento del 25,7% comparado a igual periodo del año 2020, o sea US$ 2.419 millones más que el año pasado en el mismo periodo.

De acuerdo con el reporte de la banca matriz, las exportaciones registradas representaron el 76,3% del total, y las mismas reportaron ingresos al país por US$ 9.013 millones, superior en 26,6% al valor acumulado a octubre del año anterior.

Las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de granos de soja, carne bovina, maíz y trigo. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 704,9 millones a octubre del 2021, superior en 74,4% a lo registrado a octubre del 2020.

Las reexportaciones, por su parte, con el 18,9% del total, registraron un valor de US$ 2.229,4 millones a octubre del 2021, con un aumento de 47,3%. mientas que el 4,9% restante de participación corresponde a otras exportaciones, que alcanzaron US$ 577 millones. Este grupo de otras exportaciones por lo general corresponde a diferencias de registros de la entrada de mercaderías.

Importaciones también repuntan en 27,5%

En su reporte mensual, el BCP informó que al mes de octubre del año 2021, las importaciones totales alcanzaron US$ 10.375 millones, 27,5% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 95,6% del total, alcanzando un valor de US$ 9.917,5 millones, un 29% superior con respecto al valor a octubre de 2020, mientras que las otras importaciones representaron el 4,4% restante, por un valor de US$ 457,5 millones.

Finalmente, la balanza comercial a octubre de 2021 ha registrado un superávit de US$ 1.444,4 millones, mayor en US$ 181,1 millones con respecto al registrado al mes de octubre del 2020, de acuerdo con el reporte oficial.