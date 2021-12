Sube el precio del ganado y llega a US$ 3,90 por kilo

El precio del ganado para exportación de carne está subiendo nuevamente tras la caída que había tenido a mediados de octubre. En ese entonces, desde US$ 4,15 por kilogramo que estaba cayó a US$ 3,50 y actualmente ya está en US$ 3,90 por kilogramo, lo que confirma la buena coyuntura comercial que vive el sector pecuario, según los datos del informe de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Según la explicación del gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, licenciado Daniel Burt, actualmente hay menor oferta de ganado en relación a la demanda. Precisamente, están en nuestro país un equipo de rabinos para certificar la exportación a Israel (faena kosher). Se trata de uno de nuestros principales mercados.

Añadió que aunque el volumen exportado a Chile bajó un poco y los envíos a Europa también bajaron levemente, por causa de la tercera ola del covid-19, la cantidad de hacienda ofertada sigue siendo insuficiente ante los requerimientos.

“Los precios del ganado están subiendo en toda la región; en Brasil subió tanto por la alta demanda que no pudieron cumplir con sus compromisos y tuvieron que recurrir a Paraguay. Se faenó en números muy altos, de enero a agosto”, explicó Burt.

La mayor cotización del ganado bovino de este año se contrapone radicalmente a los bajos precios del año 2020, porque en ese periodo el novillo “tipo UE” había descendido a US$ 2,00 por kilogramo. Eso ocurrió en el contexto de la conjunción de varios aspectos adversos, sequías, incendios, heladas, caída de la demanda internacional, etc., que generaron uno de los peores años para el productor ganadero.

Precio de exportación

Sin embargo, el precio promedio de exportación de la carne bovina de enero a noviembre de este año es de US$ 4,88 por kilo, contra US$ 4,08 del año pasado y los US$ 4,12 de 2019.

Impulsado por el mayor precio de la carne de exportación, este año se da el récord histórico tanto en volumen como en divisas y todavía faltan números a diciembre. De enero hasta el cierre de noviembre, los envíos de carne bovina fueron de 302.393 toneladas por unos US$ 1.475 millones, con lo que supera 46% en valor y 22% en divisas a los registros de 2020. Al cierre de noviembre se faenaron 1.839.537 bovinos.

Senacsa busca avanzar con plan de dejar de vacunar

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció que el lunes 20 de este mes, a las 14:00, se desarrollará un conversatorio virtual, sobre la transición del Paraguay hacia el estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. Pero en la Asociación Rural del Paraguay opinan que desde el punto de vista de la exportación de carne, no hay ventaja comercial entre una carne proveniente de una zona libre de aftosa con vacunación con respecto a libre de aftosa sin vacunación, por lo que no sería prudente o necesario dejar de inmunizar el ganado contra dicho mal, más aún considerando antecedentes.

